Diyet yapanlar için pırasanın önemli olduğuna işaret eden uzman diyetisyen Ençel, “Ayrıca diyet yapıyorsanız 1 adet pırasanın (bütün) sadece 50 kalori olduğunu hatırlatmak isterim. Sindirimi düzenleyen besin lifi bakımından da oldukça zengin olan pırasa aynı zamanda A, C, K ve B6 vitaminleri için çok iyi bir kaynak. Pırasanın tek dezavantajı yüksek oranda sodyum içermesi. Tükettiğiniz sodyum oranına dikkat ediyorsanız çok fazla pırasa yememelisiniz. İster kahvaltıda isterseniz öğlen veya akşamda tercih edebilirsiniz” dedi.

PEKİ, PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Ençel, pırasanın bilinmeyen faydalarını şöyle anlattı:

“Damarları koruduğu pek çok araştırmayla belgelenen kaempferol adlı flavonid pırasada bol miktarda bulunur. Pırasa bu özelliği ile yüksek tansiyonu düşürmek için tüketilebilecek sebzeler arasında yer almaktadır.

Pırasa, bioaktif bir folat olan 5-methyltetrahydrofolate içerir. Özellikle gebelik döneminde öne çıkan bir vitamin olmasının yanı sıra folat, kalp ve damar hastalıklarının önünü açan homosistein adlı amino asidin seviyesinin düşmesine katkıda bulunur.

Pırasa, güçlü bir antioksidan olan polifenol içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır.

K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlamaktan, kemik ve doku gelişimine katkıda bulunmaya kadar pek çok işe yarar.

Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan osteocalcin adlı proteini aktive eder.

Pırasada bulunan “lutein ve zeaxanthin” adlı bileşenler göz hücrelerini oksidadif strese karşı korur. Amerikan Optometri Birliği pırasanın yanı sıra kale, ıspanak, bezelye ve brokoliyi, ilerleyen yaşa bağlı olarak görülen katarakt riskini azaltmak için tüketilmesi gereken gıdalar arasında gösteriyor.”

HABER MERKEZİ