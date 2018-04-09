Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115101
ALTIN
173.438
DOLAR
4.0513
STERLİN
5.7185
EURO
4.9729

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI...

Parmak emme alışkanlığının ilk yıllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduğu düşünülerek doğal kabul edilebilir. Fakat 5 yaşından sonra parmak emme alışkanlığı sonlandırılmazsa, dişsel ve iskeletsel sorunlar ortaya çıkar. Parmak emme süresinin uzunluğu ve şekli de bu sorunun şiddetini artırır.

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI...

Parmak emme alışkanlığının ilk yıllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduğu düşünülerek doğal kabul edilebilir. Fakat 5 yaşından sonra parmak emme alışkanlığı sonlandırılmazsa, dişsel ve iskeletsel sorunlar ortaya çıkar. Parmak emme süresinin uzunluğu ve şekli de bu sorunun şiddetini artırır.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:06
PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI...

Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, “Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür” diye konuştu.

PARMAK EMME TEDAVİSİ
 

Eğlenen, “Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Eğlenen, parmak emen çocuklara karşı nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda, “Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gereklidir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta, sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde, daha ileri yaşlarda, daha uzun süren ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır” açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Merve Nur EğlenenParmak Emme Alışkanlığının Nedeniçene BozukluğuSüt Dişleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASRIN KABUSU KANSER
ASRIN KABUSU KANSER
Yeni yüzüyle en iyisi olmayı hedefliyor
Yeni yüzüyle en iyisi olmayı hedefliyor
KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU
KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim