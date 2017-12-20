20 Aralık 2017 Çarşamba

Parfümünüz kısırlık sebebiniz olmasın!

Günümüzde hemen hemen çoğu kişinin severek kullandığı parfümler, aslında hiç de kokusu kadar masum değil! Doğurganlığı olumsuz yönde etkileyen parfüm kullanımı ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Op. Dr. Seval Taşdemir, “Tıp dilinde ’endokrin bozucular’ olarak adlandırılan, daha çok plastik maddeler, gazlı içecek kutuları ve parfümlerde kullanılan fitalat maddesi kısırlığı tetikliyor, doğurganlığı olumsuz etkiliyor" dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:24
Parfümünüz kısırlık sebebiniz olmasın!

  Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, fitalatların kısırlığa neden yol açtığını söyledi ve “Fitalatlar, polivinil klorür (PVC) yapımında plastiklerin esnekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Dünyada 75 yıldır kullanılıyor olmasına rağmen, son yıllarda insan sağlığına olan olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Sanayide birçok alanda kullanılan fitalat maddesi oyuncaklarda, kozmetik ürünlerinde, tıbbi cihazlarda, alışveriş torbalarında, eldivenlerde, ayakkabı malzemesinde, inşaat malzemelerinde, kablo ve çatı izolasyonunda, alüminyum folyolarda, deterjanlarda ve kırtasiye ürünlerinde yaygınca kullanılmaktadır. Bu sebeple insanlara bulaşması solunum, ağız yolu ya da cilt teması ile olabilir. Fitalatlar, endokrin sistemi bozarak, kısırlığın artmasına ve doğurganlığın azalmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahParfüm Kullanımı

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