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PAPATYA SABUNU SİVİLCELERİ İYİLEŞTİRİYOR

Cilt dostu papatya sabununun faydaları saymakla bitmiyor. Papatya sabunu ile ilgili bilgi veren sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, papatya sabununun sivilceleri iyileştirme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

PAPATYA SABUNU SİVİLCELERİ İYİLEŞTİRİYOR

Cilt dostu papatya sabununun faydaları saymakla bitmiyor. Papatya sabunu ile ilgili bilgi veren sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, papatya sabununun sivilceleri iyileştirme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 10:21
PAPATYA SABUNU SİVİLCELERİ İYİLEŞTİRİYOR

Papatya sabununa olan ilginin de arttığını ifade eden Yılmaz, “Eski Mısır’da papatya sabunu, ciltteki yaraları iyileştirmek için kullanılıyordu. Günümüzde de bu özelliğinden dolayı papatya sabununa olan ilgi yoğun. Bununla birlikte papatya sabunu alırken kesinlikle parfüm ve koku içermemesine dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

KEPEĞE ÇÖZÜM

Yılmaz, “Papatya sabunu iltihabı yok eder. Sivilceleri iyileştirme özelliğine sahiptir. Ciltteki gözenekleri açarak cildin rahatlamasına yardımcı olur. Papatya sabununun cildi sıkılaştırma özelliği de vardır. Açık yaraların iyileştirilmesinde oldukça etkilidir. Cilde parlaklık verir. Yine saç derisine çok iyi gelir ve kepeğe karşı etkilidir. Saçların kırılmasını önler. Saç diplerindeki yaraları iyileştirir. Alerjik ciltlerin tedavisine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 15.03.2018 10:22
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