Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Filiz Ateş, “Osteoporoz her ne kadar ileri yaş hastalığı olsa da belli bir dönemden sonra birdenbire ortaya çıkmıyor. Sürdürdüğümüz yaşam tarzımız, hastalığa zemin oluşturan düşük kemik kalitesi ve yoğunluğunun gelişmesini ciddi şekilde etkiliyor. Hatta bu etki anne karnına kadar uzanıyor. İstatistikler dünyada her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde osteoporoza bağlı kırıklar geliştiğini gösteriyor. Yaygınlığı bu denli yüksek olduğu için osteoporozdan korunmaya yardımcı önlemler çok daha değer kazanıyor. Bu önlemlerin başında da doğru beslenme geliyor” dedi.

DORUK KEMİK KÜTLESİNİ YÜKSELTİN

Kemik yapımı gelişiminin bebeklik ve çocukluk döneminden başlayarak genç erişkinliğe kadar devam ettiğini söyleyen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Filiz Ateş, “20 yaşlara ulaştığımızda ise doruk kemik kütle denilen en güçlü noktaya ulaşıyor. İşte tam bu aşamada bebeklikten itibaren kalsiyumdan zengin gıdaların yeteri kadar tüketmenin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü doruk kemik kütlesi yükseldikçe osteoporoz riski azalıyor. Erkeklerdeki kemik kaybı ise 50 yaşından sonra yaşanmaya başlıyor. Bu nedenle yaşlanmamızla birlikte doğal olarak gelişen kemik kaybını azaltmak ve daha güçlü kemiklere sahip olmamızda kalsiyum ve D vitamini şart” diye konuştu.

HER YAŞTA KALSİYUMA YER AÇIN

“Günlük süt ve süt ürünleri ve özellikle kalsiyumdan zengin, koyu yeşil yapraklı sebzelere beslenmenizde daha çok yer verin. Bununla birlikte tahıl ve baklagiller de yeterli kalsiyum alımında destek veriyor” diyen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Filiz Ateş, D vitamini eksikliğinin osteoporoz riskini artırdığına işaret etti. Dr. Filiz Ateş, bunun için de günde 20-30 dakika kadar ellerin, kolların güneşle temas etmesinin yeterli olduğunu diye getirdi. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Filiz Ateş, “Besinlerle alınan kalsiyumun vücut tarafından emilimini sağlayan D vitamini, cildin güneşle teması sonrasında vücut tarafından üretiliyor. D vitamini aynı zamanda kemiğin gelişimine de yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ