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Oruç tutarken nasıl daha enerjik olunur?

Ramazan ayının sıcak havalara denk gelmesiyle birlikte oruç tutarken halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de haliyle arttı. Ramazan boyunca kilo almamak ve vücut enerjisini korumak ise önem arz ediyor.  

Oruç tutarken nasıl daha enerjik olunur?

Ramazan ayının sıcak havalara denk gelmesiyle birlikte oruç tutarken halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de haliyle arttı. Ramazan boyunca kilo almamak ve vücut enerjisini korumak ise önem arz ediyor.  

29 Mayıs 2018 Salı 10:18
Oruç tutarken nasıl daha enerjik olunur?

İftar ve sahur vakitlerinde doğru besinlerin uygun ölçülerde tüketilmesinin önemine dikkat çekerek çeşitli bilgiler paylaşan Diyetisyen Burcu Çoban, “İftarla sahur arasında B ve C vitamini içeren besinler tercih edilmeli” dedi.

İftar sofralarının favorisi olan hurmadan da kesinlikle vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. Çoban, “Hurmada bol miktarda A ve C vitamini, folik asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve çinko bulunması sebebiyle halsizliğin giderilmesine katkıda bulunur” diye konuştu.

SUSUZ KALDIĞINIZDA…

Dyt. Çoban sözlerine şu şekilde devam etti:

“İftar ve sahur arasında en az 12 bardak su tüketmeye dikkat edin. Susuz kaldığınızda yorgunluk, deride kuruma, sıcaklık hissi oluşur. İftar da çorba ile başladıktan sonra 15 dakika ara verin. Beslenme düzensizliklerine bağlı olarak oluşabilen kabızlığı önlemek için yemeklerde lifli besinleri tercih edin. Kuru baklagiller, sebzeler, kepekli tahıllar bunlardan birkaç tanesidir. Lifli besinler sizi uzun süre tok tutar. Sahurda yediğiniz besinler çok önemli. Uzun saatler süren açlık durumu metabolizmanızı etkileyeceği için vücudun ihtiyacı olan protein, vitamin, yağ, karbonhidrat ve minerallerin yeterli ölçüde alınması, halsizlik ve yorgunluğu önler, enerji verir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler gibi hafif besinler tercih edilmelidir. Çok sıcak ve soğuk besin tüketiminden kaçının. Besinleri yavaş yemeğe ve iyi çiğnemeye dikkat edin. Yemek sırasında asitli içecek tüketmeyin. İftardan 1 saat sonra 30 dakika ile 1 saat arasında egzersiz yapmaya gayret edin.”

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaOruçHalsizlikVücut Enerjisi
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