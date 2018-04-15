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Organ beklerken beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen böbrek hastası, kendisi gibi organ nakli için sıra bekleyen hastaya karaciğeriyle umut oldu.Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun...

Organ beklerken beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen böbrek hastası, kendisi gibi organ nakli için sıra bekleyen hastaya karaciğeriyle umut oldu.Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun...

15 Nisan 2018 Pazar 14:20
Organ beklerken beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen böbrek hastası, kendisi gibi organ nakli için sıra bekleyen hastaya karaciğeriyle umut oldu.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki A.Ş.’nin karaciğeri başka bir hastaya umut oldu. A.Ş.’nin ailesi, hastalarının böbrek nakli bekleme sırasında olduğunu belirterek, organ bağışı hususunda hassasiyetlerinin olduğunu ve organlarının toprak olup gitmesine izin vermeyeceklerini belirttiler. Ailenin rızası ile A.Ş.’nin karaciğeri için Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. A.Ş.’nin karaciğeri alınarak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi tarafından Bursa’daki hastaya nakledilmek üzere yola çıktı.
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