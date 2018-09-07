Önleminizi erkenden alın

“Okullar açılmadan önce çocuğunuzun göz muayenesini mutlaka yaptırmalısınız” diyen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Göz sağlığı ve öğrenme performansı arasındaki ilişki herkesçe kabul ediliyor. Ancak, çocuklarının okul başarısı beklenenin altında olduğunda bunun bir göz hastalığından kaynaklanabileceği çok az velinin aklına geliyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık dörtte birinin görmeyi bozan bir kusuru olduğu düşünüldüğünde, bu dönemlerde yapılacak göz muayenelerinin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir” diyor.

KALICI GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR!

“Yaz tatili döneminde çocuklarımız cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçirdiğinden; sağlıklı gözlerde bozulma, gözlük kullanan çocukların da gözlük derecelerinde artış gözlemliyoruz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Bu dönemde yapılan muayenelerde göz tansiyonunun durumu, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının varlığı, şaşılık durumu ile göz tembelliği başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunlar içerisinde belki de en önemlisi, göz tembelliğinin tespitidir. Çünkü göz tembelliği zamanında fark edildiğinde çok kolay tedavi edilebilir fakat tespit edilmeyen göz tembelliği, ömür boyu kalıcı görme kaybına yol açabilir” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com