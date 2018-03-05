OMURGA SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR…

Omurga sorunlarında doğru teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu ve hekime danışılmadan yapılan yanlışların kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, omurga ile ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor:





Ameliyat, bel fıtığı veya omurga kireçlenmelerinde son çaredir.(YANLIŞ)

DOĞRUSU: “Sanılanın aksine, bazı durumlarda ameliyat ilk seçenek olabilir. Özellikle uzun süre devam eden şiddetli ağrılardan, ayaklarda kuvvet kaybından ve idrar kaçırmaktan şikayet ediliyorsa ameliyat tercih edilebilir.”



Omurga ameliyatları çok risklidir.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Günümüzde uygulanan yeni yöntemlerle risk oranı çok aza indirgenmiştir. Yeni teknolojilerle uygulanan ameliyatlarda yüzde 1 ‘den azdır.”



Omurgamdan ameliyat olursam felç olurum.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Artık son sistem Mikroskoplarla ve Nöromonitorizasyon adı verilen sistemle ameliyat esnasında sinirlerin görülmesi ve fonksiyonlarının sürekli kontrol altında tutulması ile sinirlerle ilgili gelişebilecek komplikasyonlar önceden önlenebilir.”



Ameliyat sonrasında hastalığın nüks etme riski yüksektir.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Ameliyat sonrasında istirahat süresine uyulan hastalarda, kilo düzenlemesi yapılıp, düzenli egzersizler ve doğru oturup kalkma eğitimleri de verildiği takdirde, hastalığın yeniden nüks etme oranı yüzde 5’in altına düşer. Hangi yöntemle tedavi olunursa olunsun risk faktörlerinin azaltılıp hayatın ona göre düzenlenmesi gerekir.”



Fizik tedavi ve egzersiz bel fıtığını tamamen yok edebilir.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Fizik tedavi ve diğer yöntemler orijinal halini kaybetmiş dokuyu eski haline sokamaz. Bu tür tedavilerde amaç kas ve eklemleri kuvvetlendirip vücut yükünü dağıtmaktır.”



Bel fıtığında masaj ve bel çekme ile iyileşmek mümkündür.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Bu yöntemler fizik tedavi için de kullanılabilen yöntemlerdir ancak her hastaya göre farklı uygulanması ve hekim gözetimi altında yapılması gerekir. Dışarıda ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan bu tür tedavi girişimleri yüksek risk taşır. Yanlış uygulanan bu tür girişimler sakat kalma ile dahi sonuçlanabilir.”



Omurga problemleri kişinin zayıf veya kilolu olmasıyla ilişkilidir.(YANLIŞ)



DOĞRUSU: “Omurga hastalıklarında kilo önemli bir etkendir. Ancak kas yapısı zayıf ama az kilolu kişilerde de bel fıtığı ve diğer omurga hastalıkları ortaya çıkabilir.”



HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi