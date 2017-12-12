Yapılan şok diyetlerin veya çok kısa süreden ortaya çıkan aynı zamanda 'ölüm diyeti' olarak adlandırılan diyet grupları olduğunu söyleyen Zeynep Arıca," Bunlar kişideki bağışıklığı yok edici özelliğe sahip diyetlerdir. Pek çok fırsatçı mikrop kişide birçok hasara neden olabilir. Kişi bunun belki farkında olmayacak ama 5-6 yıl sonra gerçekle maalesef yüz yüze gelmek zorunda kalacak. Bu yüzden de biz bir anda ortaya çıkan zayıflamalardansa kişinin planlı bir şekilde hayat tarzına dönüştürebileceği bir uygulama ile zayıflamasını uzun vadede tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN ŞİŞMANLAMA SEBEBİ FARKLIDIR"

Herkese diyet önerilmek zorunda olunmadığını, çünkü herkesin şişmanlama sebebinin farklı olduğuna vurgu yapan Arıca," Bazıları oturduğu için ve haraketsiz kaldığı için şişmanlar. Bazıları ekmek ve onunla ilgili ürünleri çok tükettiği için şişmanlar. Bazıları ise, ikisinin birlikteliğinden dolayı şişmanlıyordur" ifadelerini kullandı.

"Bazıları da sadece fast-food yiyor. Başka türden yemek yemiyordur ve bundan dolayı şişmanlıyordur. Bunları öncelikle ayırt etmek gerekiyor. Bunları ayırt ettikten sonra hareketsiz kişiye siz ne kadar rejim yap derseniz deyin o kişi hareketsiz olduğu sürece yine aynı şekilde ancak ölüm diyeti yapacak ki zayıflasın. Ölüm diyetleirnin de bir anlamı yok. O zaman önce kişinin yaşam tarzını öğrenmek gerekiyor. Yaşam tarzından sonra ona gerekli diğer diyet önerilerini yapabiliriz. Fast-fooda alışmış bir kişiye siz kalkıp diyet yaptıramazsınız. Sizin o diyetinizi de fast-food tarzına dönüştürmeniz gerekir. Şu anda ona yönelik çalışmalar yapılıyor. Şu anda dünya buna doğru bir değişime gidiyor. Hatta bununla ilgili yerler açılmaya başlandı. Beslenme kulüpleri diye yerlerde tamamen doğal ürünlerden, mesela ekmek vermiyor ama onun yerine sebzelerden ekmeğimsi bir ürün ortaya çıkartıyor. Tıpkı ekmek arası sandviç yapar gibi veya hamburger yapar gibi o şekilde yiyor. Ama bundan mutlu oluyor. Yaşam tarzını değiştirmediğini düşündüğü için bunu yapması çok daha kolay vge sağlıklı beslenmi,ş olduğu için de bir sıkıntı yaşamadan zayıflayabiliyor. Bizim de artık buna doğru dönüş yapmamız gerekecektir. Çünkü çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Pek çok ölümler yaşadık. Cerrahi illere gidip oralardan ölümle geri dönen pek çok insanımız var. Ve geçenlşerde açıklandı obezitenin genç çocuklara doğru iniş yaptığı görülmekteyiz diye. Bu durumda bizim oturup bu konuyla ilgilenmemiz gerekecektir" açıklamalarını yapan Dr. Arıca, eskiye dönüş yapılması gerektiğini söyledi ve hayatımıza tekrar kitapları sokmak gerektiğinin altını çizdi.

FAST-FOODU ÇOK FAZLA KULLANMAMALIYIZ!

Arıca,"Kitaplardan uygun olan bilgiyi almamız gerekir. Kendi kendimizin doktoru olmayı başarmalıyız. Hayat tarzımızı bizim için besinlerle doğru orantılı hale getirmeliyiz. Fasd-foodu çok fazla tüketmemiz gerekiyor. Maksimum ayda bir ürün şeklinde tüketilmesi gerekiyor. Onların da sağlıklı olan hallerine dönüş yapmak zorundayız. Hayatımıza tekrar salatayı almak zorundayız. Et ürünlerini aynı şekilde salatasız tüketmemek gerekir. Talı ürünlere baktığımızda şekeri yoğun şekilde kullanarak yapılan tatlı üürnlerimiz varken, geçmişe baktığımızda ise şekerin icadı çok eski bir tarih değil. İlk şekerin kullanımına baktığımızda İran'da insanlar çaya kuru üzüm batırırlardı. Şekere gerek duymazlardı. Üüzmü batırır ve o çaya tat verirdi. Bu kültür daha sonra İngilizler tarafından değiştirildi ve şeker olarak hayatımıza geri döndü" diye konuştu.

PANCARI PANCAR OLARAK TÜKETİYORDUK

Hayatımıza sonradan giren şekeri hayatımızdan çıkarmamız ve doğal şeker ürünlerine dönmemiz gerektiğini söyleyen Arıca," Biz pancarı daha önce de tüketiyorduk. Ama pancarı pancar olarak tüketiyorduk. Yani o bizim bir noktada tatlımız gibi bir şeydi. Kaynatırdık, önümüze alır güzelce yerdik. O sizin o günkü şeker ihtiyacınızı karşılardı. Yine bir dilim elmayı alır yersiniz o da sizin şeker ihtiyacınızı karşılar. Yine kuru kayısı, erik yersiniz onlar da sizin hem şeker ihtiyacınızı hem de fosfat ihtiyacınızı karşılar. Bizim hayatımız doğaldı biz sonradan yapaylaştırmanın yollarını bulduk. Doğal hayata yeni baştan dönüş yapmak zorundayız. Organik besin bulmak oldukça zor ama en azından mevcut besinlerin içinde en doğrusunu bulup, o besinleri de en doğru şekilde tüketmemiz gerekir. Biz eski insanlar kadar hareketli değiliz. Tereyağını istediğiniz kadar tüketin diye söyleyemiyoruz. Sizin hareketinbiz ne kadarsa tüketeceğiniz de o kadar oluyor. Hareketle paralel şekilde bu işi yürütmeniz gerekiyor"açıklamalarını yaptı.











SELAHATTİN BAYRAK