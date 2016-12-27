Kaygıların insan zihnini meşgul ettiğini dile getirilirken, kaygının enerjiyi tüketen ve mutsuzluğa yol açan bir unsur olduğunun altını çiziyor. Bu hislerin, kişinin ruh halini olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedilirken, anı yaşamaya dikkat çekiliyor.

ŞÜKRETMEK ÖNEMLİ

Mutlu olmak için farkında olmaktan sonra yapılması gereken bir diğer durumun ise şükretmek olduğunu belirtiliyor. Uzmanlar, ''İnsan sahip olduklarının, hayatın ona getirdiklerinin farkında olmalı ve hepsi için şükretmelidir. İnsanlara, evrene ve kendine teşekkür eden insan mutlu olur. Teşekkür ve şükür mutluluk kaynağıdır. İnsan birisine teşekkür ettiğinde nasıl mutlu oluyorsa, yaşadığı evrene, inandığı tanrıya şükrettiğinde de mutlu olur'' diyor.

UMUTSUZLUK VE KARARSIZLIK

“Mutlu olmayan insanların diğer temel problemi de olumsuz olmalarıdır” diyen uzmanlar, ''Sorunlar ortaya çıktığında insanlar, her zaman bardağın boş tarafını görür. Bardağın yüzde 80’i doluyken, yüzde 20’sinin boş olması rahatsız edicidir. Kimse bardağın yüzde 80’ini doldurdum, başarılıyım diye düşünmez. Neden yüzde 20’lik kısmın boş olduğunu düşünür? Herkes yaptığı şeyi mükemmel yapmak ister, ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Mükemmel olmayan bir sonuca ulaşmak insanı, umutsuzluğa ve kararsızlığa itmemelidir. Başarıya ve mutluluğa giden yolda sahip olunması gereken düşünce; yüzde 80’ini doldurabiliyorsam, kalan yüzde 20’yi de doldurabilirim olmalıdır'' yorumlarında bulunuyor.

MOTİVASYON MUTLULUĞA GİDEN ANAHTAR

Küçük hedeflerin motivasyon sağlamasının mutluluğa giden yolda önemli bir anahtar olduğunun altını çizen uzmanlar, ''Küçük hedefleri başarmış olmanın verdiği mutluluk ve motivasyon, daha fazlasını elde etmeyi sağlamaya yardımcı olur. Sigara içen birisi, bırakma hedefi yerine her gün 1 sigara az içeceğim derse sigara bırakma konusunda daha motivasyonlu olur. Spora başlamak isteyen kişi 1 saatlik spor ile başlamak yerine 5 dakika ile başlar ve düzenli olarak artış yaparsa pes etmez, sürekli olarak devam eder. Kişinin kendi ile gurur duyması, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmesi gerçek mutluluk için önemlidir. İnsanlar mutluluk için büyük resmi isterler. Örneğin büyük resim bir bina inşa etmek olsun. Bina bitmeden mutlu olamamak mı daha iyi hissettirir yoksa her gün eklenen bir tuğla mı mutlu hissettirir? Sonuçta tuğlaların bir araya gelmesi binanın yapılmasını sağlar'' ifadelerini kullanılıyor.

HABER MERKEZİ