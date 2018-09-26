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Okul olgunluğu testle anlaşılabiliyor

Okul olgunluğuna sahip çocuğun sosyal ve duygusal gelişim bağlamında yeterli özgüvene sahip olması gerekiyor. Çocuğun okula hazır olup olmadığı ise okula uygunluk testleri ile anlaşılabiliyor.

Okul olgunluğu testle anlaşılabiliyor

Okul olgunluğuna sahip çocuğun sosyal ve duygusal gelişim bağlamında yeterli özgüvene sahip olması gerekiyor. Çocuğun okula hazır olup olmadığı ise okula uygunluk testleri ile anlaşılabiliyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:24
Okul olgunluğu testle anlaşılabiliyor

Uzm. Klinik Psikolog Aynur Sayım, okula başlama yaşının ve okul olgunluğunun bazı testlerle anlaşılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Okul olgunluğunu “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi, okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” olarak tanımlayan Uzm. Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Okula karşı geliştirilen ilk yıllardaki olumsuz algı kişinin tüm akademik ve ruhsal yaşantısına etki eder. Ebeveynler, çocuklarının tüm gelişim alanlarında yaşıtlarına paralel gelişim sergilediğinden emin olmalıdır. Bu süreç çocuğun okula başlayana kadar olan genel gelişim süreciyle ilgilidir” diye konuştu.

Bireysel farklılıklar nedeniyle okul olgunluğunun çocuktan çocuğa göre değişmesiyle birlikte, bireysel farklılıklarında da olgunluğu etkilediğini ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Çocuğun okula hazır olup olmadığı ya da okula başlama yaşı, okula hazırlık testleri ve gelişim değerlendirmeleri ile mümkün olabilmekte ve belli alanlarda yetersizlik yaşayan çocukların okul sürecinde de desteklenmeleri gerekir” dedi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Aynur SayımOkul Olgunluğu
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