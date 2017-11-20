20 Kasım 2017 Pazartesi

ÖKSÜRÜK GECE UYKUSUNU BÖLÜYORSA DİKKAT!

Yeni doğan bebekler ve 1 yaşından küçük bebeklerin sıkça karşılaştıkları sağlık sorunlarından biri olan hırıltı, her zaman zatürre, bronşit anlamına gelmez. Kimi zaman geçici burun tıkanıklığına bağlı ya da gırtlak kıkırdaklarının yumuşak olmasından kaynaklı geçici boğaz hırıltıları da olabilir.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:30
ÖKSÜRÜK GECE UYKUSUNU BÖLÜYORSA DİKKAT!

Hırıltının nedenleri bronşlarda oluşan tıkanmadır. Bu nedenden dolayı zorlanarak giren çıkan hava ıslık sesine benzer bir ses çıkarmaya başlar. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını artırmak için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını fark edebilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tanımlar.

Hırıltı nefes almak birden fazla bulguyla beraber oluşabilir:

 Öksürük çocuğun uykusunu, beslenmesini etkiliyorsa, hızlı nefes alıp veriyorsa, ateş eşlik ediyorsa, üst üste öksürüp ardından kusuyorsa, hafif başlayıp giderek şiddetlendiyse, spazmatik öksürük veya krup dediğimiz boğuk öksürük varsa doktora mutlaka başvurulmalıdır. Viral enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklar bulaşıcı olduğu için çocuklarda hırıltı varsa gerekli önlemlerin alınmasını, olası bulaşıcılığı önlemek için hastalık sırasında çocuklar okula gönderilmemelidir.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahÖksürük

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