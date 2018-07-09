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Ofis çalışanları dikkat!

Çalışma hayatında günün önemli bir bölümü ofislerde geçiyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, “Günlük koşuşturmalar arasında özellikle ofis çalışanları çoğu zaman yemek yemek için fırsat bulamıyor, bilerek atlıyor veya unutuyor” şeklinde konuştu.

Ofis çalışanları dikkat!

Çalışma hayatında günün önemli bir bölümü ofislerde geçiyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, “Günlük koşuşturmalar arasında özellikle ofis çalışanları çoğu zaman yemek yemek için fırsat bulamıyor, bilerek atlıyor veya unutuyor” şeklinde konuştu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:57
Ofis çalışanları dikkat!

Diyetisyen Mumcu, “Ofis çalışanlarına beslenme önerisinde bulundu.Günün enerji dengesini oluşturmak ve korumak açısında bakıldığında kahvaltı, en önemli öğündür. Ofis çalışanları çoğu zaman bu öğünü atlar veya poğaça, simit gibi hızlı atıştırılan yiyeceklerle geçiştirir. Ancak kahvaltı sadece karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden değil, protein, lif, vitamin ve mineral kaynağı besinlerin de olduğu dengeli bir öğün içeriğine sahip olmalıdır. Poğaça, simit ve çaydan oluşan bir kahvaltı yerine peynirli bir sandviç ve bir meyve daha dengeli bir kahvaltı seçeneğidir. Ofis çalışanlarının en sık yaptığı hatalardan biri gün içinde sağlıksız atıştırmalıkların olduğu ara öğünler tüketmeleri. Yanınızda bulunduracağınız taze ve kuru meyveler, küçük hazırlanmış sandviçler, ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler, gofret, kraker, bisküvi gibi sadece yağ, şeker ve undan oluşan yiyeceklerden çok daha sağlıklı, besleyici ve beslenme kalitesini iyileştiren seçeneklerdir” sözlerini kaydetti.

ARA ÖĞÜNLERİ SAĞLIKLI BESİNLERDEN SEÇİLMELİ

Diyetisyen Sibel Mumcu, “Ofislerde ara öğünlerde seçenek sunan yiyecek-içecek otomatları da bulunmaktadır. Buralardan da kuru yemiş, kuru ya da taze meyveler, şekersiz içecekler gibi doğru seçimler yapılmalı. Ofis ikramları da daha küçük porsiyonlarda ve sağlıklı seçeneklerden oluşmalı.Doğum günü kutlamalarında ya da toplantı ikramlarında pasta, kurabiye gibi hamur işi ürünler yerine taze veya kuru meyveler tercih edilebilir.Son zamanlarda gittikçe artan bir trend olan detoks içecekleri de zindelik sağlamaya ve enerjiniz düzenlemeye yardımcı olur. Pek çok taze sebze, meyve ve baharatı kullanarak evde hazırlayacağınız detoks içecekleri hem vitamin mineral desteği sağlar hem de vücudu toksinlerden arındırarak kendinizi zinde ve aktif hissetmenize yardımcı olur” ifadelerini kaydetti.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Diyetisyen Mumcu, “Günlük sıvı ihtiyacı sadece kahve, çay gibi içeceklerle karşılanmamalı mutlaka su da içilmelidir. Su içmekte zorlanıyorsanız nane, maydanoz gibi taze otlar, limon, zencefil, çubuk tarçın, karanfil gibi aromatik baharatlar kullanarak aromalı sular hazırlayabilir ve bunları tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ofis çalışanlarıBeslenmeSağlık
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