Ofis Ağrıları Ve Çözüm

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, ofis ağrılarına karşı egzersiz ve ergonomik düzenleme önerisinde bulundu. Dr. Şenbursa, “Hastanelere başvuran bel ağrılı hastaların önemli bir kısmını ofis çalışanları oluşturmaktadır” dedi.

Şenbursa, “Ofis çalışanlarında görülen bel ağrısını azaltmak için 2017 yılındayayınlanan bir çalışmada ofis çalışanlarında oturma sürelerini azaltıp yürümeye teşvik etmeleri sonucu bel ağrılarında azalma görülmüştür. Günlük en az 7 bin 500 hatta 10 bin adım atmanız gerekmektedir.Ağrılar için yapacağınız egzersizler sizleri rahatlatacaktır. Çalışırken yapacağınız ufak yürüyüşler, germe egzersizleri ve çalıştığınız ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi birçok sıkıntının çözümüne katkı sağlayacaktır” şeklinde önerilerde bulundu.

GÜNLÜK 7 SAATTEN FAZLA OTURMA…

2018 yılında yayınlanan bir başka çalışma sonucunda ise yapılan germe egzersizleri ve ergonomik düzenlemelerin kas-iskelet sistemine bağlı ağrıları önemli ölçüde azalttığının ispatlandığını ifade eden Şenbursa, “Ofis çalışanlarında uygunsuz çalışma şeklinin kısa süreli sonuçları olarak kas-iskelet sistemi problemleri oluşmaya başlar. Ancak uzun süreli sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle uzun süreli oturmanın obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. 2013 yılında yayınlanan bir başka çalışmada günlük 7 saatten fazla oturmanın ölüm riskini arttırdığı tespit edilmiştir. İş yerinde yapacağınız ufak değişikliklerle (molalarda yürümek, asansörü olabildiğince az kullanmaya çalışmak) daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacaktır.Kronikleşmiş ve egzersiz ile rahatlamayan ağrılar için manuel terapiuygulamasını tercih edebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.