OBEZİTE CERRAHİSİNE ALTERNATİF YÖNTEM

“Mide balonu uygulaması beslenme alışkanlığını değiştirerek daha az gıda tüketimi sağlamak, dengeli ve sağlıklı beslenme davranışı oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla, midede bir dolgunluk hissi oluşturmak için kullanılır” diyen Dr. Sonbahar, bu uygulama sonrasında özel sıvılar ve paket diyetlerin kullanılmayacağını ve normal yiyeceklerin tüketilebileceğini ifade etti.

MİDE BALONU KİMLER İÇİN UYGUN?

Mide balonunun uygulanacak kişileri şu şekilde sıralayan Sonbahar, “Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan, yüksek kiloya bağlı diyabet, tansiyon ve benzeri rahatsızlıkları bulunan kişilere, obezite ameliyatı için risk taşıyan kişilerde, obezite ameliyatından çekinen kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda ve aşırı obez hastalarda cerrahi öncesi risklerini azaltmak amacıyla uygulanır” şeklinde konuştu.

NASIL UYGULANIR?

“Bu uygulamayla kilo verme oldukça kısa sürede başlar” diyen Sonbahar, “Endoskopi işlemi ile mide balonu midenin içine yerleştirilir ve özel bir sıvı veya hava ile doldurulur. İşlem hazırlığı olarak hastanın işlem önce en az 8 saat, ideal olarak ise 12 saat süreyle aç olması gerekir. Hastayı rahatlatacak ve uyku verecek bir ilaç uygulanır. Böylece hasta uyutulmuş olur. İşlem 10 dakika sürmektedir ve herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan endoskopik yöntemle uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com