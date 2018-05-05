Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Flaş Haber
Çakır Gitti, Polat Geldi
Kapat

Nerede, Nasıl Kullanılmalı?

Doğada mevcut olan, yüzyıllardır insanlar tarafından yararlanılan uçucu yağ bitkilerinden elde edilen saf ve kaliteli uçucu yağlar, son 20 yıldır giderek artan bir ilgi görüyor ve çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılıyor.

Nerede, Nasıl Kullanılmalı?

Doğada mevcut olan, yüzyıllardır insanlar tarafından yararlanılan uçucu yağ bitkilerinden elde edilen saf ve kaliteli uçucu yağlar, son 20 yıldır giderek artan bir ilgi görüyor ve çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 05:00
Nerede, Nasıl Kullanılmalı?

Uçucu yağlar otsu ve diğer bitkilerin çiçeklerinden, reçinelerinden elde edilen yüksek dereceli konsantrasyonlardır. Bu nedenle onların tesir alanları bilinerek kullanılması öneriliyor. Uçucu yağların durumlarına göre oda havasını temizlemede, dezenfektede, haşerelerden korumada, rahatlatıcı, neşelendirici olarak kullanıldığı biliniyor. Oturma odalarında; ıtır çiçeği, bergamot, Libya, semra çamı, lavanta… İş yerlerinde; limon, mersin, bergamot… Çocuk odalarında; rezene, mandalina, tarçın, portakal… Yatak odalarında; gül, lavanta, santal, portakal… Sigara içilen ortamlarda; adaçayı, ardıç, Semra çamı, limon… Toplantı salonlarında; gül, elemi… gibi uçucu yağlar kullanılabiliyor.

MASAJ YAĞI OLARAK KULLANILIYOR

Uçucu yağlar; yüz ve vücut bakımında masaj yağları olarak kullanılmasının yanı sıra banyolarda da kullanılabiliyor. Uçucu yağlar suda çözülmezler ve bu nedenle de banyolarda kullanabilmek için tabii dağıtıcılar ile karıştırmak da fayda vardır ve banyolarda kullanılan sentetik emulgatorların kullanılmaması tavsiye ediliyor. Dinlendirici banyo; oğul otu, lavanta, turunç, ıtır çiçeği, sedir, portakal… Özel bir banyo; mandalina, gül, yasemin… Günlük stresi atmak için banyo; kananga, Fas turuncu, tefarik…

En uygun şartlara sahip bölgelerde yetişen bitkilerin uçucu yağlarının kalitesinin de o denli yüksek değerli olduğu biliniyor. (Örneğin Isparta yöresi gül)Bu yağları kullanmadan önce detaylı bilgi uzman görüşünden alınarak kullanımı öneriliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uçucu YağYağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Psikolojiyi Bozuyor
Psikolojiyi Bozuyor
Korkutan Açıklama!
Korkutan Açıklama!
5 Yaş Sonrası Kritik Muayeneler
5 Yaş Sonrası Kritik Muayeneler

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim