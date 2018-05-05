Nerede, Nasıl Kullanılmalı?

Uçucu yağlar otsu ve diğer bitkilerin çiçeklerinden, reçinelerinden elde edilen yüksek dereceli konsantrasyonlardır. Bu nedenle onların tesir alanları bilinerek kullanılması öneriliyor. Uçucu yağların durumlarına göre oda havasını temizlemede, dezenfektede, haşerelerden korumada, rahatlatıcı, neşelendirici olarak kullanıldığı biliniyor. Oturma odalarında; ıtır çiçeği, bergamot, Libya, semra çamı, lavanta… İş yerlerinde; limon, mersin, bergamot… Çocuk odalarında; rezene, mandalina, tarçın, portakal… Yatak odalarında; gül, lavanta, santal, portakal… Sigara içilen ortamlarda; adaçayı, ardıç, Semra çamı, limon… Toplantı salonlarında; gül, elemi… gibi uçucu yağlar kullanılabiliyor.

MASAJ YAĞI OLARAK KULLANILIYOR

Uçucu yağlar; yüz ve vücut bakımında masaj yağları olarak kullanılmasının yanı sıra banyolarda da kullanılabiliyor. Uçucu yağlar suda çözülmezler ve bu nedenle de banyolarda kullanabilmek için tabii dağıtıcılar ile karıştırmak da fayda vardır ve banyolarda kullanılan sentetik emulgatorların kullanılmaması tavsiye ediliyor. Dinlendirici banyo; oğul otu, lavanta, turunç, ıtır çiçeği, sedir, portakal… Özel bir banyo; mandalina, gül, yasemin… Günlük stresi atmak için banyo; kananga, Fas turuncu, tefarik…

En uygun şartlara sahip bölgelerde yetişen bitkilerin uçucu yağlarının kalitesinin de o denli yüksek değerli olduğu biliniyor. (Örneğin Isparta yöresi gül)Bu yağları kullanmadan önce detaylı bilgi uzman görüşünden alınarak kullanımı öneriliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi