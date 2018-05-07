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‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı.

‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 05:00
‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kemal Şener, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı açılış programında ilk olarak söz alan Dr. Selma Aydın Felek, dünyadaki çocuk ölüm oranlarından bahsetti.

Dünyada çocuk ölümlerine bakıldığı zaman 1-5 yaş arası ölümlerin yüzde 50 oranında olduğunu ifade eden Felek, “Bunların içinde bizi en çok ilgilendiren kısım üçte bir ölümün birinci gün içinde yaşanması. Buda yeni doğan ölümleri açısından oldukça önemli. Dünya haritası üzerinde yeni doğan ölümlerine bakacak olursak ülkelerin kategorize edildiğini görürüz. Bizim ülkemiz orta derecedeki ülkeler arasında ve yaptığımız birçok çalışmayla bunu iyiye doğru götürmekteyiz. Türkiye’de yeni doğan ölümleri yüzde elli dünya tablosundan yüzde beş daha fazla ama daha çok bizi ilgilendiren kısma bakacak olursak birinci gün yeni doğan ölümleri yüzde on sekiz oranında. Yüzde 37 oranında olan birinci gün ölümlerine oldukça yakın müdahale etmişiz” ifadelerine yer verdi.

GEMİMİZ SENEGAL’E YAKLAŞIYOR

NRP eğitiminin 1998 yılında Türkiye’de ilk kez verildiğini belirten Felek, 2017 yılı sonunda 60 bin 33 kişinin NRP eğitimi aldığını söyledi. Uluslararası eğitimlerin değişik yerlerde yapıldığına dikkat çeken Felek, “Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıtıcı yüz iki günlük Afrika gemi turunda tam bizim ekiplerimiz Senegal’de eğitim yaparken gemimiz de Senegal’e yaklaşıyor ve dünya tarihinde ilk kez NPR programı bir gemide sertifikasyon programıyla tamamlanıyor. Tabi ki her zaman biz gitmiyoruz. Ankara merkezli olarak tüm eğitimler Ankara’da yapılmaktadır. G-8 ülkelerinin katılımlarıyla yapılan eğitimlerimizin fotoğrafları da yer almaktadır. Yasal süreklilikten dolayı sertifika verileceği için de uygulamalı ve teorik olarak iki aşamalı sertifika sınavı yapılıyor” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiNeonatalResüsitasyonKursKemal ŞenerSelma Aydın Felek
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