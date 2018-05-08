NEDEN ZAYIFLAYAMIYORUZ?

Şenbursa, “Hormonlar özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak görev yapan organik bileşiklerdir. Serotonin hormonu insan vücudunda mutluluk, sevinç, anti-stres hormonudur. İnsan vücudunda serotonin hormonu seviyesi aşağıya düşmeye başladığında kişide yemek yeme ihtiyacı oluşur. Zamanla serotonin hormonunun sürekli düşük seviyelerde gezmesi ile ‘yedikçe yiyesim geliyor’, ‘iştahım çok açık kendimi durduramıyorum’ diyen insanlar karşımıza çıkmaya başlar ve önce fazla kilolar oluşur daha sonra bu kilolardan kurtulamazlar. Zayıflama konusunda gözden kaçan en önemli detaylardan biri hormon seviyesidir. Şayet hormonlar ile ilgili bir sıkıntı varsa yapılan diyet ve spor sadece günü kurtarmaya yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

SEROTONİNİ REFLEKS TERAPİYLE ARTIRIN

“Düşük olan serotonin hormonunu vücut sürekli yemek yiyerek arttırmaya çalışmaktadır” diyen Şenbursa, “Biz doğal yollardan serotonin hormonunu nasıl arttırabiliriz? Alternatif tıp yöntemlerinden birisi olarak kullanılan refleks terapi ile yüz ve ayaklardan yapılan uygulama sonrası serotonin hormonu seviyesi artırılmaktadır. İlk seanstan itibaren kişinin iştahında belirgin bir azalma oluşmaktadır. Ancak tedavinin düzenli bir şekilde belirli bir süre yapılması gerekmektedir. Bu sayede düşük olan serotonin hormonu seviyesi dengelenir ve kişi fazla kilolarından kurtulmaya başlar. Refleks terapinin en önemli özelliği diğer tedaviler ile birlikte güvenli bir şekilde uygulanabilir olmasıdır” ifadelerini kullandı.

REFLEKS TERAPİDEN SONRA ZAYIFLARSINIZ

Refleks terapi ile birlikte düzene giren vücudun yapılan diyet ve spor ile birlikte zayıflamaya başladığı söyleyen Şenbursa, “Siz de her şeyi denedim ancak zayıflayamıyorum diyorsanız büyük ölçüde serotonin hormonu seviyeniz düşmüştür. Kolay ve güvenli bir yöntem olarak kullanılan refleks terapi hem hormon seviyenizi arttırıp daha mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olurken hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.