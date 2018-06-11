Neden iyi bir kan akışına ihtiyaç vardır?

Sağlıklı bir kan dolaşımı için ihtiyacımız olanları Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ruken Hanavdeloğulları anlattı.

Kol ve bacaklarda yeterince kan dolaşımı olmadığında el ve ayaklarda soğuma ve uyuşma görüldüğünü belirten Hanavdeloğulları, “Açık tenliyseniz, bacaklarınız mavi bir renk alabilir. Zayıf kan dolaşımı cildinizi kurutur, tırnaklarınızı kırılganlaştırır; özellikle bacak tüylerinin dökülmesine, erkeklerde ereksiyon problemlerine, diyabet hastası olanlarda yaraların geç iyileşmesine neden olur. Sigara damar duvarlarınıza zarar vererek kanınızın kalınlaşmasının önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

KAN BASINCINIZI DÜZENLİ ŞEKİLDE KONTROL EDİN!

Hanavdeloğulları şu ifadelerde bulundu:

“Kan basıncınız çok yüksekse damarlarınızda sertleşme başlar. Herhangi bir sağlık probleminiz olmasa bile ayda bir tansiyonunuzu ölçtürün. Tansiyonunuz 12’den yüksekse mutlaka hekiminize başvurarak gerekli tedavinizi yaptırın. Su içmeye özen gösterin. Kanın büyük bölümü sudan oluşur. Bu nedenle günde en az 8 bardak su içmeyi hedefleyin. Egzersiz yapıyorsanız veya hava sıcaksa daha fazla su tüketmeniz gerekir. Uzun süreli sabit pozisyonda oturmak bacak kaslarınızı zayıflatır ve bacaklarınızdaki kan akışını yavaşlatır; bu da pıhtı oluşumuna yol açabilir. Oturarak çalışıyorsanız belirli sürelerle ara verin. Yerinizden kalkıp hareket edin, vücudunuzu esnetin. Hareket bacak damarlarınızdaki kan akışını düzenler. Yoga gibi fiziksel aktiviteler kan akışınızı düzenler. Hareket ettiğinizde, hücrelerinize oksijen getirerek sağlıklı bir kan dolaşımına sahip olmanızı sağlar. Kuru cildinizi, sert, düz kılları olan bir fırçayla ayaklarınızdan bacaklarınız ve kollarınıza doğru aşağıdan yukarıya olacak şekilde fırçalayın. Her gün banyodan önce bu işlemi yapmanız kan dolaşımınızı hızlandırır. Kuru fırçalama kuru ciltlerden de kurtulur. Her gün, duştan hemen önce yap.”

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