Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, postürü etkileyen faktörler hakkında bilgiler vererek “Ayakların pozisyonu, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu, ayak tabanındaki basış problemleri hepsi birer etkendir. Yere ayağımızın düzgün temas etmemesi de postürümüzü aşağıdan yukarıya değiştirir. Ayaktaki problem bacak kemiklerinin pozisyonu değiştirir, bacak kemikleri kalça kemiğinin pozisyonunu etkiler, kalça seviyelerindeki eşitlik bozulur. Kalça seviyesinin etkilenmesi omurgayı direkt etkiler ve omurganın eğriliklerinde değişiklikler meydana gelir bunu takiben omuz seviyelerindeki eşitlik de bozulur” dedi.
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TELEFONLA KONUŞURKEN BOYNUNUZ EĞRİ KALMASIN
Başka bir araştırmayı daha paylaşan Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, “2015’te Journal of Physical Therapy Science’da yayınlanan başka bir çalışmada akıllı telefon kullanan ve boyunda ağrısı olan 27 erkeğin, telefon kullanımı sırasında boyun açılarında farklılıklar tespit edilmiştir. Ağrılı grup akıllı telefon kullanırken boynunu daha fazla öne eğmiştir ve ağrıdan dolayı kasların motor kontrolünün etkilendiği tespit edilmiştir. Gelişen teknolojiye olan bağımlılık; bilgisayar başında uzun süre oturma, yolculukların araçla olması, telefonla konuşma veya sürekli telefon ekranına bakma gibi teknolojik faktörlerin de postürümüzü oldukça olumsuz yönde etkilediği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.
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“Postürünüzde bir problem olup olmadığını kendiniz de anlayabilirsiniz” diyen Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, konuşmasını şöyle tamamladı:
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