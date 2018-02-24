Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

"Ne kadar çok kan, o kadar çok can"

Herkes İçin Havacılık Derneği, Türk Kızılayı için kan bağışı etkinliği düzenledi.Derneğin Eskişehir Temsilciliği tarafından, İsmet İnönü Caddesi’nde başlattığı etkinliğe, üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinden...

"Ne kadar çok kan, o kadar çok can"

Herkes İçin Havacılık Derneği, Türk Kızılayı için kan bağışı etkinliği düzenledi.Derneğin Eskişehir Temsilciliği tarafından, İsmet İnönü Caddesi’nde başlattığı etkinliğe, üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinden...

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:12
"Ne kadar çok kan, o kadar çok can"

Herkes İçin Havacılık Derneği, Türk Kızılayı için kan bağışı etkinliği düzenledi.

Derneğin Eskişehir Temsilciliği tarafından, İsmet İnönü Caddesi’nde başlattığı etkinliğe, üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinden ve halktan katılım sağlandı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuruldukları günden bu yana bir çok sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulunduklarını ifade eden Herkes İçin havacılık Derneği Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Emre Diri, "Derneğimiz, ilk günden beri sosyal sorumluluk projelerine önem vermiştir. Bu etkinliğimiz de onlardan biridir. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Daimi bir ihtiyaçtır. Onun için bir katkı sağlamak istedik. Temsilciliklerimizin bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Konya ve Kayseri’de aynı anda kan toplayıp, Kan Bankasına katkı sağlamak istedik. Kızılay’ın da yardımı olduğu sürece 4 ayda bir gerçekleştireceğiz bu etkinliği. Saat 10’da başladılar diğer temsilciliklerimiz, en az kan toplayan ilimiz 30 ünite kan topladı. Daha da artacaktır bu sayı” dedi.

Diri, dernek olarak diğer şehirlerde de kütüphanelerimizi kurduklarını, ilkokullara, liselere gidip ziyaretler yaparak havacılığı tanıtmaya çalıştıklarını da anlattı.

“Eskişehir’de uçak görmeyen çocuklara uçak gösterdik”

Faaliyetlerinde toplumsal faydanın önde bulunmasını istediklerini ifade eden Emre Diri, “Eskişehir’de uçak görmeyen çocukları köylerden getirip uçak gösterdik. Köy okullarına kütüphaneler kurduk. Çocuk Esirgeme Kurumu’na, Huzurevi’ne gittik. Teknik geziler yapıyoruz havacılık öğrencilerine veya uçak görmek isteyen hangar görmek isteyen herkese. Hiç uçak kullanmaya imkanı olmayan kişileri de Antalya’ya götürüp, anlaşmalı yerimizde, pilotların izin verdiği derecede bir pilotaj deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Geleceğe yönelik olarak bu işi daha da geliştirip, yurt dışına uçak fabrikalarına götürmek istiyoruz insanları. Bu yönde bir çalışmamız var. Henüz 3. yılımızda olmamıza rağmen uçak fabrikalarıyla anlaşmalarımız var. Yardımcı oldukları sürece herkese göstermeye çalışıyoruz uçakları” dedi.

“Ne kadar çok kan, o kadar çok can”

Etkinliğe katılan ve düzenli kan bağışçısı olduğunu belirten Perihan Uğur ise, “Kan verme etkinliğinden sokakta gördüğüm tır aracılığıyla haberdar oldum. Bunu artık alışkanlık haline getirdim. Her 4 ayda bir kan veriyorum. Şu anda mesai saatlerim içersindeyim, 10-15 dakikalık bir zaman ayırıp geldim. Ayrıca kök hücre bağışçısıyım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Daha çok duyarlı insan olur ve daha çok kan bağışlanır. Bugün bize ihtiyaç olmayabilir ama yarın mutlaka ihtiyacımız olabilir. Ne kadar çok kan, o kadar çok can. Kan temel bir ihtiyaçtır bu yüzden herkesi kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FİBROMİYALJİ NEDİR?
FİBROMİYALJİ NEDİR?
YANMA, BATMA, KIZARIKLIĞA DİKKAT!
YANMA, BATMA, KIZARIKLIĞA DİKKAT!
SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLİYOR
SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLİYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim