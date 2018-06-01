Nar ekşisi kanser hücrelerini durduruyor

Çetin Fırat, nar ekşisi yapmaya karar verdikten sonra bol zahmet ve çokça azmin olması gerektiğine değinerek, “İlk olarak pazardan ekşi olan narlardan 25-30 kilogram alın. Narları güzelce yıkayın ve ortadan bıçakla çizdikten sonra ikiye ayırıp, tahta bir kaşıkla elimizde tuttuğumuz narların arkalarına vurarak tanelerini dökmeliyiz. Bu işlem hayli bir zaman alacaktır. Sonrasında ise bir tülbent içerisine sıkabileceğimiz miktarda koyarak süzgeç (kevir) üzerinde suyunu derince bir kapta biriktirmeliyiz. Büyük bir tencere koyduğumuz nar suyunun içerisine kesinlikle herhangi bir katkı katmayacağız. Sadece kısık ateşte zaman zaman karıştırarak köpüğünü alarak yaklaşık 6-8 saat arası karıştıracağız. Bu süreçten sonra soğumaya bırakıp, yaptığımız doğal nar ekşisinin tabi ki tadına varacağız” açıklamalarında bulundu.

Piyasadan alınan nar ekşilerinin çoğunda mısır şurubu, glikoz şurubu, pekmez, limon, limon tuzu gibi katkıların olabildiğini belirten Fırat, “Bununla beraber nar ekşili sos adı altında çok ucuza satılan maddelerin kansorejen içerikli kimyasallar olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maliyet hesaplandığında nar ekşisinin doğalının bilinen fiyatının biraz yüksek olacağını tahmin edebilmemiz gerekir” dedi.

UÇUKTAN KANSERE, TANSİYONA, İSHALE KADAR…

Fırat nar ekşisinin faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

“Ağız kenarlarında çıkan uçukların yayılmalarını önler ve tedavisinde çok etkili fayda sağlar. Kansere karşı koruma sağlar. Prostat kanseri hücrelerinin büyümesinin durdurulmasına yardım eder. Tansiyonu dengeler. Kan basıncını düşürücü özelliği vardır. Bu sayede tansiyonu düşürür. Şeker hastalığına iyi gelir. Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsaktaki iltihabı azaltarak sindirime iyi gelir. Kemiklere fayda sağlar. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kan akışını iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki C, E ve K vitamini, potasyum sayesinde vücuda güç verir.

İshale yakalanmayı engeller. Diş eti kanamalarına yarar sağlar. Sivilcelere ve sivilce lekelerine iyi gelir. Gençleştirici etkisi vardır. Ciltteki kollajen ve elastik üretimini artırır. Bu sayede cildi sıkılaştır.”

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