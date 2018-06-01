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Mutlu ve sağlıklı kalmak için…

Dışarıda hem eğlenip hem de kalori yakmak istiyorsanız balığa çıkın. Pek çok kişi için balıkçılık bir teknede ya da bir bankta oturup beklemek anlamına gelir. Ama bundan çok daha fazlasıdır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi zinde tutar. Stresinizi azaltıp, sizi forma sokar ve dışarıda olmanın tadını çıkarmanızı sağlar.

Mutlu ve sağlıklı kalmak için…

Dışarıda hem eğlenip hem de kalori yakmak istiyorsanız balığa çıkın. Pek çok kişi için balıkçılık bir teknede ya da bir bankta oturup beklemek anlamına gelir. Ama bundan çok daha fazlasıdır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi zinde tutar. Stresinizi azaltıp, sizi forma sokar ve dışarıda olmanın tadını çıkarmanızı sağlar.

01 Haziran 2018 Cuma 10:14
Mutlu ve sağlıklı kalmak için…

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, balığa çıkmanın fiziksel ve zihinsel faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

FİZİKSEL FAYDALARI

“Balıkçılığın belirgin olmayan faydalarından biri, egzersiz yapmak için harika bir yol olmasıdır. Tabi ki, kıyıda oturup bira içen balıkçıları kastetmiyoruz. Akıntıya karşı ya da uzak bir göl kıyısında yürüyüş yaparak balık tutmaya çalışıyorsanız spor salonuna gitmeden egzersiz yapmışsınız demektir. Bir sabah veya öğleden sonra balık avı sırasında, spor salonuna gitmeden de 500-bin 500 kalori yakabilirsiniz.

ZİHİNSEL FAYDALARI

Balıkçılık, doğası gereği sizi sakinleşmeye ve çevrenizden zevk almaya zorlayan meditatif bir etkinliktir. Balıkçılık ağır vakalarla çalışan danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan popüler bir terapötik egzersiz türüdür.”

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBalık TutmakFizikselAktivite
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