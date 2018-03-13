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MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, ‘Mutlu Çocuk’ denilince akla ne gelmesi gerektiğini, ebeveynlerin neler düşünmeleri gerektiğini anlattı; “Genellikle mutlu çocuk denilince akla; hiç sorun çıkarmayan, ailenin her istediğini yapan, uslu, kurallara uyan çocuklar geliyor” dedi.

MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzm. Klinik Psikolog Emel Güler, ‘Mutlu Çocuk’ denilince akla ne gelmesi gerektiğini, ebeveynlerin neler düşünmeleri gerektiğini anlattı; “Genellikle mutlu çocuk denilince akla; hiç sorun çıkarmayan, ailenin her istediğini yapan, uslu, kurallara uyan çocuklar geliyor” dedi.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 11:14
MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI

Psikolog Güler, “Halbuki çocuklar sürekli büyüyüp gelişme gösterdikleri için, büyümeyle birlikte artan merak, ilgi ve deneyimleme isteği beraberinde çatışmayı da getirmektedir. Bu nedenle; ailenin sınırları ile kendi ihtiyaçları arasındaki çatışmanın üstesinden gelebilen, arzu ve yasak arasındaki dengeyi sağlayabilen kendisini ifade edebilen çocuklar sorun yaşasalar, yaşatsalar da mutlu çocuklardır. Elbette ki çocuğun mutluluğu aile yapısıyla ve çocuğun içinde bulunduğu aile ortamıyla çok ilgili; aile ortamı dengeli, ebeveyn tutumu tutarlı, evde sınırların olduğu fakat kuralların anlaşılır olduğu ortamlarda büyüyen çocukların, böyle aile ortamında büyümeyen çocuklara göre özgüven gelişimlerinin daha olumlu olduğu bilinmektedir.Çocukların doğdukları andan itibaren başlayan ebeveynleri tarafından sevgi, onay ve dikkat ihtiyaçları ömür boyu devam eder. ‘Mutlu Çocuk’un tek bir tarifini yapmak oldukça güç olsa da eğer yapılacak olursa bana göre ailesi tarafından, sevgi onay ve dikkat gösterilme ihtiyaçlarının karşılandığı çocuklar mutlu çocuklardır diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Duygusal ihtiyaçların da çocuk ruhsal gelişiminde önemli olduğununve psikoloji biliminde de pek çok farklı araştırmaya da konu olduğunu ifade eden Güler,“Bu anlamda ‘Stillfaceexperiment’ (hareketsiz yüz deneyi) bebeğin, annesinin yüz ifadesine göre reaksiyonlarının nasıl değiştiğini gösteren önemli bir deneydir. Annenin yüzünde sevgi, ilgi ve mutluluk ifadesi gören bebeğin huzur içerisinde gülücükler atarak annesine karşılık verdiği, anne tepkisiz ve donuk bir yüz ifadesiyle bebeğe baktığında ise bebeğin huzursuzlaştığı bir süre sonra stresinin artarak çığlıklar atmaya başladığı görülüyor” diye konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mutlu ÇocukEmel Güler
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