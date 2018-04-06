MÜRYAĞINI DUYDUNUZ MU?

Mür, içerisinde sinamaldehit, öjenol, limonen, pinen, dipenten, kadinen, lidestren, kurnezen, beta-element içerir. Uzmanlara göre mürün ağız ve boğaz dezenfeksiyonunda gargara yapılarak, ağız hijyeninde, ses kısıklığında, yara temizleyici özelliklerini gösteren bilimsel çalışmalar bulunduğu ifade ediliyor.

Mür, Afrika ve Ortadoğu’da yaygın olarak bulunan ‘Commiphoramyrrha’ ağacından gelen reçine benzeri bir maddedir. Mür dünyada en çok kullanılan uçucu yağlardan biridir.

Mür yağı isli, tatlı-acı bir kokuya sahiptir. Genelde parfüm ve diğer kokular için bir taban olarak kullanılır.Mür yağı geleneksel şifa terapileri ve dini törenlerde binlerce yıldır kullanılmakta olup, genel kullanım alanlarından bazıları şöyle: Parfüm, yiyecek tatlandırma, saman nezlesi tedavisi, kanamayı durdurucu.

MÜR YAĞININ FAYDALARI

Mür yağı alternatif tıpta kullanılıyor fakattam olarak nasıl yaradığı, dozunun ne düzeyde olması gerektiği ile ilgili çeşitli araştırmalar hala sürüyor.

Uzmanlar mür yağının güçlü bir antioksidan, kanser, parazit, mantar önleyici olduklarını belirtiyor. Masajlarda da kullanılan mür yağının rahatlatma etkisinden dolayı direk vücuda da sürülebileceğini de ifade eden uzmanlar, mür yağının genel olarak diğer aromaterapi yağlarının kullanımına benzediğini vurguluyorlar.

Diğer yağlarda olduğu gibi mür yağını da kullanmadan önce uzman görüşü alınmalı, aromaterapi uzmanına da danışılmalıdır.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi