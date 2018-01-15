15 Ocak 2018 Pazartesi

Mucizevi yağ: Çörek otu

Günümüzde alternatif tıp oldukça merak edilir ve araştırmalar kapsamında incelenir oldu. Önemli faydaları bulunan çörek otu yağı ise son moda yağlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Çörek otu yağının faydalarını söyleyen yetkili Ali Kaya, "Çörek otu yağı mucizevi bir şey" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:12
Mucizevi yağ: Çörek otu

  Son zamanların gözde yağlarından biri olan çörek otu yağının tüketiminin de oldukça yüksek olduğunu söyleyen Kaya, "Yağ, mide bulantısı için birebirdir. Kansere karşı korur. Kabızlığa iyi gelir" diye konuştu. Kaya bu yağın, basurdan, diş rahatsızlığına kadar birçok hastalıkta kullanıldığını ve kullanımlara da uygun olduğunu ifade etti.

İçerisinde bulunduğumuz kış ayları ile beraber sık sık karşılaşılan grip algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiğini açıklayan Kaya, "İnsanlar bilinçli ve neyin neye iyi geldiğini biliyor, araştırıyor. Çörek otu yağı çok fazla talep edilen bir yağ çeşidi oldu" diye söyledi.

ÇÖREK OTU YAĞININ KULLANIMI NASIL?
  2 hafta boyunca günde 3 defa bir çay kaşığı, 2 hafta sonunda ise, günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca, çörek otu yağı soğuk pres şeklinde ve katkı maddesi olmayan şekilde tercih edilmelidir.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: örek OtuBusabah

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