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Mucize etkili krem

Kudret narının özü, sarı kantaron yağı, saf taş sıkma zeytinyağı, bal mumu, Hindistan cevizi yağı, çörek otu yağı, kayısı çekirdeği ve buğday yağı ile mucizevi bir krem oluşabiliyor. Söz konusu krem mucizevi etkiler yapıyor.

Mucize etkili krem

Kudret narının özü, sarı kantaron yağı, saf taş sıkma zeytinyağı, bal mumu, Hindistan cevizi yağı, çörek otu yağı, kayısı çekirdeği ve buğday yağı ile mucizevi bir krem oluşabiliyor. Söz konusu krem mucizevi etkiler yapıyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:51
Mucize etkili krem

Kökeni yüzlerce yıl öncesine dayanan Giritlilerin geleneksel tarih öncesi çağlarda faydalı ot ve yağların bileşiminden yapmış oldukları mucizevi sonuçları olan kremler bütün dünyada ses getiriyor.

Mucizevi kremle ilgili Kimyacı Çetin Fırat çeşitli açıklamalarda bulundu. Fırat, “Özellikle kremlerin tamamıyla doğal malzemelerden ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış olması göstermiş olduğu etkiyi de artırmış fakat bu tekniklerle hazırlık yapılması yapım aşamasındaki sürecin uzamasına neden olmuştur” dedi.

Fırat, mucizevi kremin içeriği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“İçeriği kudret narının özü, sarı kantaron yağı, saf taş sıkma zeytinyağı, bal mumu, Hindistan cevizi yağı, çörek otu yağı, kayısı çekirdeği ve buğday yağı ile hazırlanır.”

EL VE AYAK ÇATLAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILIR

“Mucize krem adı verdiğimiz bu içerikle yapılmış olan krem özellikle el ve ayak çatlaklarında, yıpranmış cildin yenilenmesi ve oluşmuş kazayağı gibi gözaltı kırışıklarının giderilmesinde bütün cildin onarılması yanında yanık ve yaraların iyileşmesinde çok etkilidir” diye konuşan Çetin Fırat, “Yine güneş yanığında kullanılması ve etkileri son derece iyidir. Bebeklerin şu geçmeyen inatçı pişiklerini çok kısa sürede iyileştirdiği garantisini gönül rahatlığıyla verebiliriz. Ülkemizde çok sık rastladığımız basur adı ile de bilinen hemoroidin tedavisinde de oldukça etkili bir tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

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MalatyaKremEtkileri
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