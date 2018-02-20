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Monotonluk, sabah kalkmada zorluk yaşatıyor

Yeterli süre ve düzenli uyku uyumanın fizyolojik ve psikolojik olarak önemli olduğunu bir gerçek. Uykusuz kalınca yeni günde yapılan hiçbir işten zevk alınmadığı gibi verimli de olunmuyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Gün içerisinde yorgun, halsiz ve isteksiz hissedilmesinin bir nedeni de monotonluk. Bir hobi edinilip monotonluktan kurtulmak kişinin güne daha enerjik başlamasına yardımcı oluyor” diye söyledi.

Monotonluk, sabah kalkmada zorluk yaşatıyor

Yeterli süre ve düzenli uyku uyumanın fizyolojik ve psikolojik olarak önemli olduğunu bir gerçek. Uykusuz kalınca yeni günde yapılan hiçbir işten zevk alınmadığı gibi verimli de olunmuyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Gün içerisinde yorgun, halsiz ve isteksiz hissedilmesinin bir nedeni de monotonluk. Bir hobi edinilip monotonluktan kurtulmak kişinin güne daha enerjik başlamasına yardımcı oluyor” diye söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:03
Monotonluk, sabah kalkmada zorluk yaşatıyor

Kaliteli ve yeterli süre uyuyan kişinin ertesi sabah zihinsel ve fiziksel olarak daha dinç ve enerjik şekilde güne başladığını belirten Dr. Atasoyu, “Günlük 7-8 saat süre uyumak insanın kendisini iyi hissetmesini ve zihninin rahatlamasını sağlar. Güzel bir uyku için akşam yemeğinde porsiyonları küçük tutmalı ve karbonhidrat tüketimi kısıtlanmalı ve uyumadan en az üç saat öncesinde yemek yenmemeli” şeklinde konuştu.

SABAH 10 DAKİKA YÜRÜYÜN

Uyandıktan sonra güneş ışığı altında kolları yukarı kaldırıp birkaç kez derin nefes almanın ve vücudu germenin, duyuların uyanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Atasoyu, “Vücuda doğal bir enerji veren sağlıklı bir kahvaltı yapmak da gün içerisinde zinde olmak için çok faydalıdır. Sabahları 10-20 dakika açık havada hafif bir yürüyüş yapılması da vücudun enerjisini arttırır” şeklinde konuştu.

Genel olarak sabah saatlerinde insan bedeninin enerji seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Atasoyu, “Ancak kişilerin günlük yaşam ve çalışma programlarına göre daha aktif ve verimli oldukları saatler farklılıklar gösterebiliyor. Belli bir konuya odaklanan insanların 90-120 dakika sonra verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Yoğun çalışma sonrasında su, kahve ve çay gibi sıvı bir şeyler içmek ve kısa süreli hareket etmek için ara verilmesi faydalı olur” açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MonotonlukUykuSabah Kalkmada Zorluk
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