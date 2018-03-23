MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!

Aykol, “Genellikle başka hastalıklarla karıştırılır ve sıklıkla gözden kaçar” diyerek şu açıklamaları yaptı:

“MAS oldukça sık görülür, kas iskelet sistemi ağrıları ile hekime başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30-50’sinde tespit edilir. En sık tutulan bölgeler boyun, sırt, omuz ve beldir. Ancak vücutta kollarda, bacaklarda, kalçalarda, çenede, kafada, çizgili kasların bulunduğu tüm bölgelerde tutulum izlenebilir.

Miyofasial ağrı sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. MAS gelişiminde ya da zaten var olan şikayetlerin ağırlaşmasında risk faktörleri; iş kazaları, kas travmaları, kaslara aşırı yüklenme, kasların aşırı kullanımı, mesleki faktörler, kötü postür, hareketsizlik, stres, anksiyete ve depresyondur. Ayrıca B ve D vitamini eksiklikleri, demir eksikliği, hipotiroidi ile kronik enfeksiyonlar da miyofasial ağrı sendromu oluşumuna yatkınlık sağlamaktadır. Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte 39-49 yaş arası kadınlarda daha sık izlenmektedir.”

HASTAYA TANI FİZİK MUAYENE İLE KONULUR

Hastalarda tanının dikkatli ve ayrıntılı bir fizik muayene ile konulduğunu ifade eden Aykol, “Miyofasial ağrı sendromlu hastalarda kas spazmı sonucu kısalmış kaslarda gergin kas bantları ve bu bantların içinde bastırmakla ağrıya yol açan tetik noktalar saptanır. Tetik noktaların uyarılması sonucu ağrı uzak vücut bölgelerine yansır. Hastalar boyun, sırt ağrısı, sırtından kola doğru yayılan ağrı, göğüste ağrı-batma, bel, kalça, diz eklemlerinde geçmeyen ağrı şikayetleri ile başvurabilir. Hastalığa eşlik eden ya da tetikleyen bazı hastalıkları tespit etmek için bazen görüntüleme tetkikleri ve laboratuar incelemeleri gerekebilir. Tedavide fizik tedavi, ilaç tedavisi, tetik nokta enjeksiyonları uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.

FİZİK TEDAVİ BAŞARILI BİR YÖNTEM

Fizik tedavinin bu hastalar için başarılı bir tedavi yöntemi olduğuna vurgu yapan Dr. Aykol, “Fizik tedavide yüzeysel ve derin ısıtıcı ajanlar, analjezik akımlar, germe egzersizleri uygulanmaktadır. Tedavinin esasını, tetik noktanın ortadan kaldırılması sonucu, ağrı kısır döngüsünün kırılması oluşturur. Kuru iğneleme tekniği tetik noktaların tedavisinde oldukça etkin ve başarılı bir yöntemdir. Hastalıklardan korunmak için iş yerindeki çalışma koşullarının ergonomik olarak düzenlenmesi, aerobik egzersizlerin, germe-gevşeme egzersizlerinin yapılması, yeterli dinlenme ve uyku düzeninin sağlanması, tiroid-diabet hastalıklarının kontrol altına alınması tavsiye edilmektedir. Hastaların yeterli demir ve D vitamini takviyesi alması, stresten kaçınması, işte veya sporda kaslarını aşırı yormaması da hastalık için koruyucu olacaktır” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi