Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115996
ALTIN
170.673
DOLAR
3.9591
STERLİN
5.5792
EURO
4.8830

MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Aykol, miyofasial ağrı sendromu (MAS) ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Dr. Aykol açıklamasında, miyofasial ağrı sendromunun bir ya da daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, çekilme şikayetleri ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bölgesel bir kas romatizması olduğunu söyledi.

MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülsen Aykol, miyofasial ağrı sendromu (MAS) ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Dr. Aykol açıklamasında, miyofasial ağrı sendromunun bir ya da daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, çekilme şikayetleri ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bölgesel bir kas romatizması olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 10:50
MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNA DİKKAT!

Aykol, “Genellikle başka hastalıklarla karıştırılır ve sıklıkla gözden kaçar” diyerek şu açıklamaları yaptı:

“MAS oldukça sık görülür, kas iskelet sistemi ağrıları ile hekime başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30-50’sinde tespit edilir. En sık tutulan bölgeler boyun, sırt, omuz ve beldir. Ancak vücutta kollarda, bacaklarda, kalçalarda, çenede, kafada, çizgili kasların bulunduğu tüm bölgelerde tutulum izlenebilir.

Miyofasial ağrı sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. MAS gelişiminde ya da zaten var olan şikayetlerin ağırlaşmasında risk faktörleri; iş kazaları, kas travmaları, kaslara aşırı yüklenme, kasların aşırı kullanımı, mesleki faktörler, kötü postür, hareketsizlik, stres, anksiyete ve depresyondur. Ayrıca B ve D vitamini eksiklikleri, demir eksikliği, hipotiroidi ile kronik enfeksiyonlar da miyofasial ağrı sendromu oluşumuna yatkınlık sağlamaktadır. Hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte 39-49 yaş arası kadınlarda daha sık izlenmektedir.”

HASTAYA TANI FİZİK MUAYENE İLE KONULUR

Hastalarda tanının dikkatli ve ayrıntılı bir fizik muayene ile konulduğunu ifade eden Aykol, “Miyofasial ağrı sendromlu hastalarda kas spazmı sonucu kısalmış kaslarda gergin kas bantları ve bu bantların içinde bastırmakla ağrıya yol açan tetik noktalar saptanır. Tetik noktaların uyarılması sonucu ağrı uzak vücut bölgelerine yansır. Hastalar boyun, sırt ağrısı, sırtından kola doğru yayılan ağrı, göğüste ağrı-batma, bel, kalça, diz eklemlerinde geçmeyen ağrı şikayetleri ile başvurabilir. Hastalığa eşlik eden ya da tetikleyen bazı hastalıkları tespit etmek için bazen görüntüleme tetkikleri ve laboratuar incelemeleri gerekebilir. Tedavide fizik tedavi, ilaç tedavisi, tetik nokta enjeksiyonları uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.

FİZİK TEDAVİ BAŞARILI BİR YÖNTEM

Fizik tedavinin bu hastalar için başarılı bir tedavi yöntemi olduğuna vurgu yapan Dr. Aykol, “Fizik tedavide yüzeysel ve derin ısıtıcı ajanlar, analjezik akımlar, germe egzersizleri uygulanmaktadır. Tedavinin esasını, tetik noktanın ortadan kaldırılması sonucu, ağrı kısır döngüsünün kırılması oluşturur. Kuru iğneleme tekniği tetik noktaların tedavisinde oldukça etkin ve başarılı bir yöntemdir. Hastalıklardan korunmak için iş yerindeki çalışma koşullarının ergonomik olarak düzenlenmesi, aerobik egzersizlerin, germe-gevşeme egzersizlerinin yapılması, yeterli dinlenme ve uyku düzeninin sağlanması, tiroid-diabet hastalıklarının kontrol altına alınması tavsiye edilmektedir. Hastaların yeterli demir ve D vitamini takviyesi alması, stresten kaçınması, işte veya sporda kaslarını aşırı yormaması da hastalık için koruyucu olacaktır” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gülsen AykolMiyofasial Ağrı SendromuMiyofasial
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU
BU BAKTERİLER SAĞLIK DOSTU
DÜNYANIN YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR
DÜNYANIN YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR
CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLU
CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLU

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim