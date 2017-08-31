Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada endişe yaratan SARS ya da domuz gribinde olduğu hastalıklar artık ortaya çıktığı yerde durmuyor. En sık görülen seyahat hastalıklarının başında ise enfeksiyonlar geliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök, seyahat sırasında ve sonrasında sağlıklı kalabilmek için gidilecek bölgeye göre, karşılaşılabilecek hastalıklar, yapılması gereken aşılar ve diğer önlemler konusunda mutlaka hekimden bilgi alınması gerektiğini söyledi.

KAN YOLUYLA BULAŞIYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök, özellikle uluslararası seyahate çıkmadan 4-8 hafta önce danışmanlık alınması gerektiğinin altını çizdi. Muayene sonrasında gidilecek ülkelere göre aşılamalar, sıtma, ishal gibi yaşanabilecek sorunlar ve alınacak önlemlerle ilgili bilgi alınması gerektiğini belirten Özkök, özellikle de hamileler, çocuk ve yaşlılar, kalp, alerji, KOAH gibi kronik hastalığı olanların bu konuya hassasiyet göstermesinin önem taşıdığını aktardı. Dr. Sezen Özkök, “Seyahatler sırasında en sık karşılaşılan sorunların başında ise enfeksiyonlar geliyor. Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, su ve gıdalar, hayvan ısırıkları, solunum, cinsel temas veya kan yoluyla bulaşıyor. Üstelik enfeksiyonların neden olduğu hastalık belirtileri döndükten sonra da ortaya çıkabiliyor. Kaynağı tespit etmek de zorlaşabiliyor. Seyahat sırası ve sonrasında ishal, cilt lezyonu, solunum sıkıntısı, ateş gibi şikayetleri olan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor” dedi.

HER YERDE İSHAL RİSKİ VAR

Seyahatlerde en sık karşılaşılan hastalıkların başında mide bağırsak sistemi enfeksiyonlarının geldiğini belirten Dr. Sezen Özkök, “Genellikle su ve gıdalar yoluyla yayılması ve bulaşması da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklara rağmen gıdaların soğuk ortamda iyi muhafaza edilememesi ya da hijyen koşullarının sağlanmaması ishalde artışa neden oluyor. Hastalıkların özellikle hijyen koşullarının daha zayıf olduğu sıcak ülkelerde yaygın olmasına rağmen bu koşullarda olmayan birçok bölgede de görülebiliyor. Özellikle açıkta satılan, az pişirilmiş ya da pişirilmemiş gıdaları mümkün olduğunca tüketmeyin. Hangi şartta olursa olsun musluk suyu içmeyin, şişe suları tercih edin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bunun yanı sıra hepatit A mikrobu da su ve gıdalarla bulaşabiliyor. Bu nedenle bağışık olmayan kişilerin seyahate gitmeden önce hepatit A virüsüne karşı aşılanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

SITMA VE ZİKA VİRÜSÜNÜN KAYNAĞI: SİVRİSİNEK

“Seyahat enfeksiyonlarının bir diğer önemli nedenini, başta sivrisinek ve kene olmak üzere böcek ısırmaları oluşturuyor” diyen Dr. Sezen Özkök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sivrisinek ile bulaşan hastalıklardan en önemlisi sıtma. Son yıllarda gündeme gelen Zika virüsü de aynı yolla bulaşan bir diğer önemli sorun. Özellikle hamilerde fetusu etkilemesi sonucu mikrosefaliye yol açması nedeniyle hamilelerin zikaenfeksiyonunun tespit edilen bölgelere seyahat etmesi uygun bulunmuyor. Mümkünse vücudun açık bölgelerini kapatan, uzun kollu giysiler ve uzun pantolonlar tercih edin. Ayrıca, sineklerden arındırılmış odalarda kalmaya çalışın ve sivrisinek kovucu spreyler de kullanın.”

DOĞA SPORU YAPACAKLAR KENEYE DİKKAT

Dr. Sezen Özkök, “Yine özellikle yaz aylarında dağcılık gibi doğa sporları aktivitelerinin yoğun olacağı seyahatlerde kene ısırmaları da önlem alınması gereken bir başka konu. Kırım kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan kenelerin bu virüsü insanlara bulaştırma riski bulunduğunu hatırlatan Dr. Sezen Özkök, “Özellikle kırım kongo kanamalı ateşi hastalığınınsık görüldüğü bölgelere gidenlerin dikkatli olmalarını ve vücutlarınındış yüzeyini kaplayan kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Herhangi bir kene ısırması durumunda ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli” uyarılarında bulundu.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI AŞI

Kalabalık ortamlarda bulunanların her yıl aşılanması gerektiğini vurgulayan Dr. Sezen Özkök, “Kapalı ortamda seyahat etmek, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalara maruziyeti artırıyor. Solunum yolu etkenlerinden biri olan gripten korunmak için özellikle sık seyahat edenlerin ve kalabalık ortamda bulunanların her yıl aşılanmaları önem taşıyor. Ayrıca solunum yoluyla bulaştığı için kızamık kızamıkçık kabakulak ve suçiçeği hastalıklarını geçirmeyen kişilerinde aşılanmaları ve hasta kişilere yakın temastan kaçınmaları gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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