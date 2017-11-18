Gıdaların ciddi şekilde etkilediği migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın” uyarısında bulunuyor. Bol su tüketmenin önemini vurgulan Tarlacı, özellikle hafta sonlarında çok fazla uyunmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, toplumda çok sık rastlanan ağrılardan biri olan migrenin tek bir nedeni olmadığını belirterek tetikleyici faktörlere dikkat çekti.

AĞRI ZONKLAYICI OLUR

Migrenin temelde genetik yapıdan kaynaklanan, başa giden damarların aşırı genişlemesinden kaynaklanan bir ağrı olduğunu belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Migrendeki ağrı beyin zarları, kafa derisi, kan damarlarından kaynaklanır. Bu nedenle ağrı zonklayıcı olur. Hareketle, merdiven çıkma ile zonklama artar, beraberinde bulantı-kusma, ışık-ses rahatsızlığı oluşur. Genelde ağrı 4 saatten uzun sürer ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar” dedi.

Migren ataklarının çoğunun kendiliğinden başladığını ancak tetikleyici adı verilen bazı uyaranların migren atağı oluşumunda rol oynayabildiğine dikkat çeken Tarlacı, “İçinde bulunulan koşullara göre çeşitli tetikleyiciler migren atağını başlatabilir. Stres, migrenle güçlü bir bağlantı sergiler. Endişe, gerilim, heyecanlanma, kızgınlık migren atağına yol açabilen nedenlerdendir. Bazen stres sona erip dinmeye başlandığında da migren atağı tetiklenebilir. Çok neşeli ve kahkahalı bir günün sonu ağrıyla bitebilir. Tetikleyici faktörlerden kaçınılması gereklidir. Özellikle tetikleyici olduğu bilinen gıdalardan kaçınmak kolaydır” diye konuştu.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, mayalı alkoller, kırmızı şarap, aşırı kahve ve kafein, aşırı çay içmek, yapay tatlandırıcılar, turşular, monosodyum glutamat içeren hazır gıdalar ve nitrat içeren gıdaların tetikleyici gıdalar olduğunun altını çizdi.

KENDİ TETİKLEYİCİNİZİ BULMAYA ÇALIŞIN

Gıdaların migreni çok ciddi şekilde etkilediğini ancak migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Tarlacı, “Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın. Herkeste aynı tetikler olmaz” uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ