Mide rahatsızlığı olanlar dikkat!

“Oruç sonrası aslında reflü tetiklenir demek doğru değil” açıklamasında bulunan Özel, “Ancak eğer oruç tutulurken sahura kalkmadan 24 saat aç beklenilmiş ise ya da oruç tutulmasının doğru olmadığı şiddetli gastrit, peptik ülser, iltihabi bağırsak hastalıkları gibi rahatsızlıklar varsa bunların alevlenmesi söz konusu olabilir. Oruç sonrası makul ve dikkatli beslenme alışkanlıklarını sürdürmekte yarar var” şeklinde konuştu.

Baharatlı gıdalara dikkat edilmeli

Genel olarak baharatlı, ekşi, acı gıdaların, gazlı içeceklerin dikkatli tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Özel, “Ayrıca şerbetli tatlılar, kafein içeren içecekler, kakao, çikolata, narenciye ve suları kontrollü, makul ve dikkatli tüketilmeli” dedi.

Tedavi amaçlı soda içilmemeli

Dikkatli yemek ve rahatsız olmamanın temel prensip olması gerektiğini vurgulayan Özel, “Rahatsız olunduğunda bunu başka yiyecek ve içeceklerle düzeltmeye çalışmak doğru değil. Özellikle bu maksat ile soda ya da gazlı içecekler içilmesini kesinlikle önermiyoruz” açıklamasında bulundu. Suyun en iyi içecek olduğunu belirten Prof. Özel, “Ana öğünleri atlamamak ve küçük ara öğünler yemek en uygun beslenme biçimi. Bundan kesinlikle soda içilmesin gibi bir mesaj verdiğimiz anlaşılmasın. Bu tür içecekler keyif için içilecek şeylerdir ve abartılmadığı sürece tüketilmelerinde sakınca yoktur. Ancak tedavi amacı ile içilmemeli” ifadelerini kullandı.

Fazla nane-limon reflü yapabilir

Mide veya bağırsakları rahatlatmak için klişe halinde kulaktan kulağa aktarılan ve bilimsel dayanağı olmayan bazı yaklaşımların olduğunu belirten Prof. Dr. Melih Özel, “Genel olarak ishal olan hastalar yağsız beslenmeli. Yağsız yoğurt çorbası, pirinç lapası ve patates haşlaması önemli bir ishal diyeti aracıdır” dedi. Nane-limon konusunun da tartışmalı olduğunu söyleyen Özel, “Bağırsak bozukluğunda ılık ve yumuşatıcı bir içecek olarak halk arasında kullanılıyor ama nanenin ve limonun reflü yaratabileceğini akılda tutmak gerekli” açıklamasında bulundu.

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