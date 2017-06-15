Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, dondurmanın özellikle kalorisinin yanında boğaz enfeksiyonlarına sebep olması, son dönemde alerjik şikayetlerinin artmasıyla dikkat çektiğini belirterek, “Üst solunum yolu enfeksiyonu ile mücadelede bağışıklık sistemi hücrelerinin savunma mekanizmasını oluşturduğunu, savunma hücrelerinin ise damar yolu ve kanla boğaza ulaşmaktadır. Özellikle çocuklarda dondurmayı ağızda tutarak ve eriterek yemelerinin hastalıkların önüne geçmede en etkili yoldur. Yoğun alerji yaşayan ve çok sık hasta olan bir çocuğun okul ve enfeksiyon dönemi bitmeden dondurma yememeli. Mevsimler alerji şikayeti olan kişilerde bu dönemin daha zor atlatılmasına sebep olur. Bununla beraber kilo kontrolü içinde miktarına ve yanında kullanılan soslara da mutlaka dikkat edilmelidir” dedi.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI OLABİLİR

Meyveli dondurmaların ilk tercihlerin arasında yer alması gerektiğini dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Farkında olmadığımız özellikle reflü şikayeti olanlarda süt alerji yüzde 70 görülmektedir. Doğal olarak yapılmış meyveli dondurmalar ilk tercihimiz olmalı. Aslında bilinçli yendiğinde ve fazla sık tüketilmediğinde dondurmayı zararlı bir gıda gruba sokulmamış olur. Gerçekten süt katılarak yapılan aşırı şeker eklenmemiş dondurmaların yararlı yönleri de vardır. Örneğin; bol sütlü sade dondurma aynı zamanda iyi bir kalsiyum ve az da olsa protein kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan dondurmalar ise meyvenin çeşidine göre hem antioksidan özellik gösterir hem de iyi bir C vitamini kaynağı olabilir” diye konuştu.

EN FAZLA 2 KEZ DONDURMA TÜKETİN

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Havaların ısınması ile beslenmemizde ani sıcaklık farkları yaratacak şekilde beslenmemeliyiz. Bir anda soğuk su tüketimine başlamamamız gerektiği gibi dondurma tüketiminde de hem miktar hem de sıklık olarak kontrollü tüketilmesi uygundur. Eğer beslenmenize dikkat ediyorsanız; dondurma yerken kilonuzu korumak için de dikkat etmeniz gereken şeyler var. Haftada bir veya en fazla 2 kez dondurma tüketin. Bu dondurma miktarları 2 küçük top veya 1 iri topu geçmesin. Dondurmayı tok karnına yemeyin, ara öğün olarak tüketin. 2 küçük top sade dondurmayı ayran, yoğurt, süt gibi bazı ara öğünlerin yerine değişim olarak kullanabilirsiniz. Dondurmayı yedikten sonra üzerine soğuk su içmeyin. Boğazınızın hassasiyetini korumak için dondurma yedikten sonra üzerine 1 fincan ılık sıcağımsı su veya 1 fincan nane çayı içmek uygun olur. Dondurmayı yedikten sonra diş sağlığınızı korumak için ağzınızı ılık su ile çalkalamak faydalıdır” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ