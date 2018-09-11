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MEYVE SUYU TÜKETİN

Meyve suyunun sağlıklı beslenmedeki yerinin önemini her fırsatta belirten uzmanlar, çocukların ve gençlerin gün içerisinde bir bardak yüzde 100 meyve suyu tüketerek daha zinde kalabileceklerini belirtiyor.

MEYVE SUYU TÜKETİN

Meyve suyunun sağlıklı beslenmedeki yerinin önemini her fırsatta belirten uzmanlar, çocukların ve gençlerin gün içerisinde bir bardak yüzde 100 meyve suyu tüketerek daha zinde kalabileceklerini belirtiyor.

11 Eylül 2018 Salı 13:01
MEYVE SUYU TÜKETİN

Yeni okul döneminin başlaması ile uzmanlar, günün çoğunluğunu okulda geçirecek olan öğrenciler için enerji deposu olarak günde bir bardak yüzde 100 meyve suyu tüketimini öneriyor.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, okul döneminde öğrencilerin daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Okulların açılmasıyla öğrencilerin fiziksel ve zihinsel aktiviteleri artıyor, bu nedenle okul dönemlerinde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Şeker ilavesiz meyve suları kaybedilen enerjinin yeniden kazanılması için önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca okulların açılması ve mevsim değişikliği ile birlikte ortaya çıkacak virütik hastalıklardan korunmak için de meyve suları doğal bir çözüm oluşturuyor. Bu nedenle öğrencilerin beslenme çantasında her gün mutlaka bir kutu %100 meyve suyu bulunmasını öneriyoruz” ifadelerinde bulundu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Meyve Suyu
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