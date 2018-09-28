Meyve suları antioksidan deposu

Meyve ve meyve suyunun antioksidan gücünün, daha çok A ve C vitamini ile polifenolden kaynaklandığını dile getiren Aziz Ekşi, “Polifenol, aynı zamanda meyveye rengini ve burukluğunu kazandıran maddedir” dedi ve devamla şunları söyledi: “Antioksidan deyince akla gelen meyve ve meyve suyu nar ve portakal. Oysa her çeşit meyve suyu az veya çok antioksidan içerir” diye konuştu.

VİŞNE SUYUNUN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ NAR SUYUNA YAKIN

Vişne suyunun antioksidan kapasitesinin, nar suyuna yakın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekşi, “Dolayısı ile vişne suyu, antioksidan deyince öncelikle hatırlanması gereken bir meyve suyudur. Bunun gibi erik suyu ile siyah üzüm suyu da antioksidanca zengindir. Kuşkusuz diğer meyve suları da antioksidan içerir” dedi.

Ambalajlı, yüzde 100 meyve sularının, meyveye en yakın içecek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ekşi, “Meyve suyunun avantajı, mevsim sınırlarını aşması, her mevsim bulunabilmesidir. Meyve suyu, meyvenin besin ögelerini ve lezzetini yetişmediği mevsimlere de taşır ve böylece dengeli beslenmeye katkıda bulunur” ifadelerinde bulundu.

NEKTARLAR DA ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAĞI OLABİLİR

Prof. Dr. Aziz Ekşi, yüzde 25-99 oranında meyve içeren meyve nektarlarının, içerdikleri meyve oranına bağlı olarak zengin bir antioksidan kaynağı olabileceğini de sözlerine ekledi ve şöyle konuştu:

“Şeftali ve kayısı koyu kıvamından, vişne ise ekşi tadından dolayı daha çok karışık meyve suyu ya da meyve nektarı olarak işlenir. Yüzde 100 meyve suyunun meyveye en yakın içecek olması gibi, meyve nektarı da yüzde 100 meyve suyuna en yakın içecektir. Dolayısı ile meyve oranı yüksek meyve nektarları, yüzde 100 meyve suları kadar olmasa da, meyve oranına bağlı olarak antioksidan açısından güçlüdür.”

POTASYUMU İHMAL ETMEYİN

Meyve suyunun, A ve C vitamini gibi potasyum minerali açısından da oldukça zengin bir kaynak olduğunu söyleyen Aziz Ekşi, “Meyve suyunu sağlıklı beslenme açısından önemli kılan özelliklerden biri de budur. Potasyum, kasların normal fonksiyonuna, kan basıncının korunmasına ve vücudun su dengesine ve egzersiz sonrası su kaybının giderilmesine katkıda bulunur. Başta vişne, portakal, şeftali ve kayısı olmak üzere çoğu meyve suyu, yüksek oranda potasyum içeriyor.Dolayısı ile 1 bardak (200 mL) meyve suyu, günlük potasyum gereksiniminin yaklaşık yüzde 10’unu karşılıyor” ifadelerine yer verdi.