02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

“Mevsimsel depresyona” dikkat!

Her mevsim yeni bir başlangıç gibidir. Buna ayak uydurmak adına ruhumuzu ve zihnimizi mevsimlere hazırlamak oldukça önemlidir. Mevsimsel değişikliklerin ruhsal durum, enerji düzeyi, uyku süresi, iştah, yemek alışkanlıkları ve sosyal yaşantıyı etkileme derecesi mevsimsellik olarak tanımlanır özellikle kış aylarıyla birlikte ortaya çıkan mevsimsel depresyonun etkilerine dikkat etmekte fayda vardır.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:40
“Mevsimsel depresyona” dikkat!

  Bu anlamda, Uzman Klinik Psikolog Pelin Su Uzun, içinde bulunduğumuz sonbahar mevsiminde yaşanabilecek duygu değişimleri hakkında bilgiler verdi. Uzun, “Mevsimsel değişmeler yalnız insanlarda değil, yoğun bir biçimde doğa ve hayvanlarda da oluşmaktadır. Mevsimsel depresyon yerine kış depresyonu terimi de kullanılır; hastada mevsimle doğrudan ilişkili bir psikososyal stres (mevsimsel işsizlik gibi) varsa bu tanı konulur. Fotoperiyodik görüşe göre yaz ve kış aylarındaki gün ışığı periyodu ile gece melatonin salınım süresindeki farklılıklar yatkın kişilerde depresyon atağı gelişmesine sebep olmaktadır” diye konuştu.

SABAH DOĞAN VE AKŞAM BATAN GÜNEŞİ SEYREDİN
  Dr. Uzun, “Sonbahar mevsiminde güneş ışığından faydalanamamanın sonucunda; insanlarda beyinde bazı merkezler (Nucleus Raphe) uyarılamadığından serotonin yapımı çok azalır ve bu durumlarda melatonin artışı ile seyreden depresyon durumları yaşanır. Bu insanlara özellikle sonbahar mevsimlerinde imkân bulduklarında ve gördüklerinde sabah doğan ve akşam batan güneşi seyretmeleri tavsiye edilir. Bu saatlerde alçakta olan güneşe bakılabilir, zayıf olduğu için retinaya zarar vermez ve ışıklar kırılmadan göze gelir, kırılmadan gelen ışıkların daha faydalı olduğu bildirilmektedir” sözlerini kaydetti. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDepresyon

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