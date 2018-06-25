Mevsiminde kiraz tüketin!

Zengin vitamin ve mineralleri ile pek çok hastalığın tedavisinde rol alan kirazın alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını, zayıflamaya yardımcı olduğunu, sindirimi kolaylaştırdığını, kalp ve damar sağlığını koruduğunu belirten uzmanlar, kiraz tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de vurguluyorlar.

Pazar tezgahlarında, manavlarda, marketler de özellikle de tam mevsimi olan bu ayda kolaylıkla bulunabilen kirazı, Malatyalı oldukça seviyor ve pazarcı esnafı ise kirazın çok fazla tüketildiğini belirtiyor.

KİRAZIN FAYDALARI

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Böbreklerdeki toksin maddeleri yok eder.

Safra kesesinde taş, böbreklerinde kum bulunan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.

Alzheimer rahatsızlığına yakalanma oranını düşürür.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kalp atışı hızını ve tansiyonu dengeleyici özelliği vardır.

Kolesterol, tansiyon ve şeker hastalığını dengeler.

Felç geçirme riskini azaltır.

Kan şekerinin düşürülmesine de fayda sağlar.

Göz hastalıklarına da iyi gelir.