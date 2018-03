MEVSİM GEÇİŞLERİNDE HASTA OLMAYIN!

Çoban, “Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan karmaşık bir sistemdir. Bu sistem vücudumuzu yabancı ve zararlı maddelerden korur. Yine bu sistem vücudumuza giren milyonlarca bakteri, mikrop, virüs, toksin ve parazitlere karşı korunmak için düzenlenmiştir. Mevsim geçişlerinde yaşanan havaların bir ısınıp bir soğuması, vücudun savunma mekanizmasını zayıflattığı için nezle, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olabiliyor. Ani hava değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıklardan ise basit yöntemlerle kurtulmamız mümkün hale geliyor” şeklinde konuştu.

Mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemi güçsüz kişileri olumsuz etkilediğini ifade eden Çoban,“Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli beslenme, düzenli uyku, hareketli yaşam ile birlikte elektromanyetik kirlilikten arınmak ve strestenuzak durmak önemlidir” dedi.

VİTAMİN VE MİNERAL YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Çoban, mevsim değişikliği nedeniyle artan enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Mevsim değişikliklerinin sıkça yaşandığı dönemlerde özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko, selenyum minerallerinden zengin beslenmeye özen gösterilmeli.Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebe ve emziren kadınların daha bilinçli beslenmeleri gerekir. Daha çok çocuklar ve kadınlarda üşüme, halsizlik, baş dönmesi şeklinde kendini gösteren demir eksikliği soğuklarda kişiyi güçsüz kılabilir. Günlük beslenmede kırmızı et, yumurta, kuru fasulye, yeşil mercimek, barbunya, nohut, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, kuruyemişlerden destek alınmalı ve beraberinde demirin emilimini kolaylaştıracak C vitamini yönünden zengin taze salata veya turunçgil meyveleri tüketilmeli. Çay, kahve, kola gibi içecekler demir oranını azaltacağından yemekle birlikte tüketilmemesine dikkat edilmeli.

Yağlı, şekerli, hamurlu yiyecekler yerine taze sebze ve meyve tercih edilmesinin, hem daha az kalori alınmasına hem de sağlığı koruyucu vitaminlerin alınmasına olanak sağlar. Bu dönemlerde depresyon sıklığında artış olmaması için omega-3 yağ asitleri, B1, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyum yönünden zengin besinlere öğünlerde yer verilmeli” şeklinde önerilerde bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi