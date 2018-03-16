MEVSİM GEÇİŞİNDE HASTA OLMAMAK İÇİN…

Güneşin yüzünü bir gösterip bir kaybolduğu mevsim geçişleri, başta grip ve nezle olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Dyt. Aksoy bu anlamda şu önerilerde bulundu.

“Günde 6-7 kez idrara çıkacak kadar su için. Böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını ve vücudunuz için yeterli su alımını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Düzenli ve kaliteli uyuyun. Uyumakta zorlanıyorsanız, yatmadan önce melisa, rezene, papatya gibi sakinleştirici etkisi olan bitki çayları için. Günde 30 dakika açık havada yürüyün. Düzenli egzersiz, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinize mutlaka mevsim yeşillikleri eşlik etsin. Bunlar, antioksidan, posa ve vitamin alımınızı artırır. Kaliteli protein kaynaklarına öncelik verin. Her gün bir avuç kadar yağlı tohum, fındık, fıstık, ceviz, badem tüketmek, magnezyum, çinko gibi bağışıklık sistemine yardımcı olan mineralleri almanızı sağlar. busabahmalatya.com