Metabolizma Ramazan ayına nasıl hazırlanır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, bu sorunları önlemenin en iyi yolunun Ramazan öncesi ve Ramazan boyunca karbonhidrat ve proteinden dengeli bir beslenme programı uygulamak olduğunu belirterek, metabolizmamızı yaşanacak değişimlere hazırlayacak önerilerini sıraladı.

“Metabolizmayı hızlandırmak için ilk kural kahvaltıyı atlamamak” diyen Dyt. Yılmaz, “Uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltı ederek metabolizma hızınızı yüzde 30 oranında artırabilirsiniz. Ramazan öncesinde de sahur saatlerine alışabilmek adına kahvaltı saatinizi daha erken saatlere çekmeye çalışabilirsiniz. Kahvaltıda yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durmanız gerektiğini unutmayın. Kahvaltınızın dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf) mevsim yeşillikleri ve mevsim meyveleri içermesine özen gösterin” şeklinde konuştu.

YEMEKLERİ KÜÇÜK TABAKLARDA TÜKETİN

Yılmaz, “Ramazana sayılı günler kala ana öğünlerinizde tükettiğiniz besinlerin miktarını azaltmaya çalışın” dedi ve bu durumun mideyi ramazana hazırlayarak oruç tutarken zorlanmamayı sağlayacağını ifade etti.

ŞEKERLİ TATLI YERİNE KURU MEYVE

Şekerin vücudumuzun ihtiyacı olan bir besin grubu olmadığını ve bu yüzden de tüketilen şekerli yiyeceklerin neredeyse tamamının yağ olarak depolandığını söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“İşlenmiş şeker oranı yüksek tatlılar yerine vitamin ve minerallerden zengin posa içeriği yüksek kuru meyvelere yönelebilirsiniz. Özellikle çiğ sebze grubundan olan besinlerin posa içeriği çok yüksek olduğundan ana öğünlerde salata tüketmek aldığımız posa miktarını arttırarak mide boşalma hızını yavaşlatıyor. Bu durum da Ramazan ayında açlık kontrolünüzü sağlamaya yardımcı olur. Oruç tutmaya başlamadan önce salata yeme alışkanlığı oluşturmak hem mide hem de bağırsak sağlığı için olumlu olacaktır. Papatyanın rahatlatıcı etkisi sindirim sistemimizde ki sıkıntıların da önüne geçmeye yardımcı oluyor. Mide gevşetici özelliğiyle papatya, hazımsızlık yaşayanların kurtarıcısı oluyor. Papatya çayını özellikle iftardan sonra tüketerek midenizi rahatlatabilirsiniz. Ramazan’dan önceden susuzluğa alışmak için su miktarının azaltılması metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Yetişkin bir kişinin günlük kilogram başına 35ml su içmeye ihtiyacı bulunduğu için oruçsuz geçen saatlerde yeterince su tüketmeye çalışın. Su içmeyi sevmeyen kişiler limon, elma dilimleri, salatalık, nane gibi çeşitli aroma vericilerle tüketim miktarlarını artırabilirler. Süt ve yoğurt bilindiği üzere en iyi kalsiyum kaynaklarını oluşturuyor. Kalsiyum da kilo kontrolünü sağlamak ve metabolizma hızını arttırmak için gerekli bir mineraldir ve Ramazan ayında da doğru tercih olacaktır.”

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