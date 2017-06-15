15 Haziran 2017 Perşembe

“Metabolik sendrom” sivilce kadar yaygın!

Son yılların en popüler hastalığı metabolik sendromun sivilce ya da soğuk algınlığı kadar yaygın bir problem olduğunu biliyor muydunuz? Metabolik sendromla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz anlattı. Gündüz, “Özellikle diyabet metabolik sendromun vereceği zararları beş kata kadar artırabilir” dedi.

13 Haziran 2017 Salı 11:15
“Metabolik sendrom” sivilce kadar yaygın!

  Metabolik sendromunun geçmişinin sadece 20 yıllık bir döneme dayandığına ve soğuk algınlığı kadar yaygın görüldüğüne dikkat çeken Dr. Gündüz, “Metabolik sendrom, kendi başına bir hastalık değildir. Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri, karın bölgesi yağlanma gibi bir grup risk faktörünün bir arada olmasından kaynaklanan ve beraberinde ciddi problemleri getiren bir hastalıktır. Bu risk faktörleri, kan damarı ve kalp hastalığı riskinizi ikiye katlar; kalp krizi ve inmelerine neden olabilir. Özellikle de diyabet metabolik sendromun vereceği zararları beş kata kadar artırabilir” diye konuştu.

İŞTE “5” NEDEN
  Metabolik sendroma neden olan 5 problemi sıralayan Gündüz, şöyle konuştu:

“İnsülin direnci: İnsülin, vücudunuzun glikozu (yediğiniz yemeğin basit bir şekeri) enerji olarak kullanmasına yardımcı olan bir hormondur. İnsülin direnci olan kişilerde, insülinetkisi azalır. Bu nedenle vücut yükselen glikoz seviyesi ile başa çıkmak için daha fazla insülin üretmeye devam eder. Sonunda yüksek glikoz, yüksek insülin vücutta insülin salgılayan hücrelerin azalması ve diyabete neden olabilir. İnsülin direnci karın bölgesinde yağlanma problemi yaşayan kişilerde daha sık görülür.

Obezite, özellikle de karın bölgesinde görülen abdominal obezite: Toplumda görülme sıklığı artış gösteren obeziteyle birlikte metaboliksendromun görülme yaygınlığı da artmış durumdadır. Buna ek olarak karın bölgesinde yağlanması olan kişilerde risk daha da yüksektir.

Sağlıksız yaşam tarzı: Sağlıksız işlenmiş gıdalardan zengin bir diyet yapmak ve yetersiz fiziksel aktivite metabolik sendromun oluşumunda önemli bir rol oynar.

Hormonal dengesizlik: Örneğin, polikistikoversendromu (POS) gibi hormonal dengesizliğe yol açan problemler metabolik sendromla da ilişkili olabilir.

Yanlış alışkanlıklar: Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek yanlış alışkanlıklarınızı değiştirerek ileride ciddi hastalıklarla karşılaşma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.” 

HABER MERKEZİ
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