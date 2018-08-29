Merdiven altı ürün almayın!

Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle velilerin kırtasiye alışverişlerini kırtasiyeci esnaftan yapmalarının önemini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta vb. ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı, kalitesiz ve çok ucuz ürünler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar. Tanıdığınız esnafın sattığı ürünler denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir” dedi.

YÜZDE 99’A ÇIKTI

Okul alışverişlerinde kalitesiz ve sağlıksız malzemelerin tercih edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına az zaman kala anne babalar okul alışverişlerine başladı. Çocuklarımızın okulda kullanacağı kitap, kalem, defter, silgi, çanta, boya vb. ürünler en çok kullanılan ve çocuklarımızın sürekli temas ettiği ürünler. Dolayısıyla bunların cilde ve sağlığa zarar vermemesi gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 buçuk milyon ürünü denetledi. Bu ürünlerin yüzde 99’u güvenilir yüzde 1’lik kısmı ise sağlığa zararlı ürünler. 2011’de yüzde 54’ü güvenilirken sektörün gelişimi ile yüzde 99’a çıktı. Bu nedenle okul malzemeleri mutlaka kırtasiyeci esnafından alınmalı. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı” dedi.



TERCİH EDİLMEMELİ

Okulların başlamasına az zaman kala birçok AVM’de ve zincir marketlerde ucuz kırtasiye ürünlerinin satışa sunulduğunu hatırlatan Palandöken, “Çocuklarımızın sağlığını tehdit eden ve denetimlerde sağlıksız çıkan kalitesiz ürünlere kesinlikle yönelinmemeli. Bugün bir çocuk için okul alışverişi 250 - 500 TL arasında bir harcamaya tekabül ediyor. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye esnaftan değil de uzakdoğudan ital edilen ve merdiven altı ürünlerden tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada daha çok görülüyor. Aynı zamanda kırtasiye sektörümüzün gelişmesi için de bu önemli. Her yıl 15 milyar TL‘lik kırtasiye alışverişi yapılıyor. Kırtasiye pazarımız ise 4 milyar dolar. Sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve çocuklarımızın sağlığını korumak adına, okul alışverişlerinde esnaf en doğru tercih olacaktır” şeklinde konuştu. (İHA-Haber Merkezi) busabahmalatya.com