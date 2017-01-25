Menopoz, birçok kadının korkulu rüyası gibi görünse de, aslında vücudun sağlıklı işleyiş sürecinin çok doğal bir parçası. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin, menopozla ilgili yanlış bilinenleri anlattı, menopoz sürecinin nasıl geçirilebileceğine yönelik önemli bilgiler verdi.

MENOPOZ KADIN VÜCUDU İÇİN EN DOĞAL SONUÇ

Menopozun, kadın vücudu açısından doğal ve olması gereken yaşta gayet olağan bir sonuç olduğunu söyleyen Op. Dr. Übeyt Akçin, “Kadınların, nasıl ki belirli bir yaşta ilk adetlerini görmesi normalse, yine belirli bir yaşta adet dönemlerinin sonlanması çok normaldir. Menopoz, vücudun üreme fonksiyonunu durdurması demektir. Toplumda adetin geç bir yaşta bitmesinin iyi bir şey olduğu yanılgısı var. Erken yaşlarda menopoza girmek kadar, menopoza geç bir yaşta girmek de bir problemdir. Menopozda Türkiye’nin yaş ortalaması 47’dir. Bu yaş ortalaması ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK YAŞININ GECİKTİRİLMEMESİ GEREKİYOR

Menopoz döneminin, bir kadının hayatında olmazsa olmaz bir dönem olduğunu dile getiren Op. Dr. Übeyt Akçin, “Bu dönemde dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle erken menopozla karşılaşmamak bunlardan biri. Bu durumu neler etkiliyor? Sebebi henüz belli olmayan şeyler var elbette ancak temelde genetik faktörü önemli. Çevresel koşullar, radyasyon, beslenme düzeni, kemoterapi gibi ilaç kullanımları, kadının belli zamanlarda çatlaması gereken yumurtalarını zamanından önce çatlatarak tüketip, erken menopoz durumunu ortaya çıkarabiliyor. Bunun için biz, bayan hastalarımıza, özellikle evlilik yaşlarını çok geciktirmemelerini, evlendikten sonra da çocuk sahibi olmayı ileriye atmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir erken menopoz gibi kötü sürprizlerle karşılaşıldığında, herhangi bir şekilde çocuk sahibi olamama gibi bir durumla karşılaşabiliyorlar” dedi.

MENOPOZA GEÇ GİRMEK RİSK TAŞIYOR

Türkiye’de menopoza girme yaşının ortalama 47 olduğunu dile getiren Op. Dr. Übeyt Akçin, “40 yaşından önce oluşacak erken menopoz durumunun risklerinin yanında, özellikle 50 yaşını geçtikten sonra devam eden adetin ya da 50 yaşından sonra girilen menopozun da riskleri var. Menopoz yaşının gecikmesi, vücutta birtakım hastalıklar için kapı aralıyor. Bunlar nelerdir? Sürekli östrojen etkisi altında kalmak rahim kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu yüzden biz özellikle, 50 yaşına gelip hala menopoza girmemiş hastalarımıza mutlaka ve mutlaka bir doktor kontrolünden geçmelerini öneriyoruz. Çünkü hormon salgılayan bir tümör ihtimali olabilir, rahim ve yumurtalıkta ve memede bir kitle başlangıcı olabilir” şeklinde konuştu.

ÖSTROJEN ÇEKİLMESİ BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

Menopoz dönemine giren bir kadının, sağlığıyla ilgili bazı önlemler alması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Übeyt Akçin, “Menopozda bizim en fazla endişe duyduğumuz iki şey var. Bunlardan birincisi kemik erimesinin başlaması. İkinci olarak en fazla rastladığımız hasta şikâyeti, vazomotor semptomlar dediğimiz, özellikle sıcak basması ve bulantı şeklinde görülen rahatsızlanmalardır. Vücut ısı derecesi yükselmemesine rağmen, his olarak, beyinde vücut ısısını ayarlayan merkezin östrojen kaybına bağlı olarak verdiği cevaptan dolayı vücutta bir ateş basması hissi olur. Bu durum 3-5 sene sürüp, vücut menopoza alıştıktan sonra geçiyor. Bu iki duruma ek olarak, vücuttan östrojenin çekilmesine bağlı olarak ciltte kuruma, yıpranma, incelme gibi bir yaşlanma periyodu oluyor. Yine östrojen kaybına bağlı olarak cinsel organda kayganlık ve sıvı kaybı meydana geliyor. Bu kuruluğa bağlı olarak idrar kaçırma problemleri, sık idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma gibi sorunlar yaşanabiliyor” şeklinde konuştu.

MENOPOZ KADINLIK FONKSİYONLARINI SONLANDIRMAZ

Menopoza girmenin bir yaşlılık belirtisi olmadığının altını çizen Op. Dr. Übeyt Akçin, “Menopoza girmek, hayatın fizyolojisi içinde normal, olması gereken bir olaydır sadece, kadınların bunu böyle görmesi lazım. ‘Ben menopoza girdim, benim artık cinsel hayatım olmaz’ gibi korkulara girmemek lazım. Çünkü menopoz yalnızca üreme faaliyetini sonlandırır, menopoza giren organ yumurtalıktır. Menopoz, kadınlık fonksiyonlarını sonlandırmaz” ifadelerini kullandı.

MENOPOZLA BERABER YAPILMASI GEREKEN TESTLER VAR

Menopoza giren kadınların, şikâyetlerinin başlamasıyla birlikte takip etmeleri gereken adımları sıralayan Op. Dr. Übeyt Akçin, “ Öncelikle bir mamografi çektirmelerini istiyoruz hastalarımızdan. Çünkü menopozda meme kanseri riski artar, yumurtalık kanseri riski artar. Rahim ve yumurtlaıkları için ultrasonografi yaptırmaları önemli. Rahim ağzı kanserinin sık görüldüğü bir döneme girildiği için mutlaka smear testi yaptırılmalı. Menopoz döneminde kalın bağırsak kanseriyle daha sık karşılaşılıyor. Bu yüzden hastaların büyük abdestlerinin kan testini de yaptırmaları çok önemli. Ve hastaların kan değerlerine de baktırması gerekiyor” dedi.

BİR YIL SONRA BAŞLAYAN KANAMA TEHLİKELİ

Menopoza girme döneminin 40 ile 50 yaşları arasında normal kabul ettiklerini belirten Op. Dr. Übeyt Akçin, bu yaş aralığını “Menopoz Yaşı” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Menopoza girmeden önce vücutta olan değişikliklerle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Übeyt Akçin, “Menopoz yaklaştıkça, adet görme dönemlerinde bir sıklaşma olur. Önceleri 30-35 günde bir adet gören bir kadın, birkaç ay kadar 15-20 günde bir adet görmeye başlar. Sonra bu aralık hızlıca açılır. Menopoz yaklaştıkça 2 ayda bire, 3-5 ayda bire çıkar. Bu normal bir süreçtir. Bir hastayı menopoz kabul etmemiz içinse bir yıl boyunca kesintisiz bir şekilde adet görmemiş olması gerekir. Şayet bir kadın, bir yıl boyunca adet görmemiş ve bir yılın sonunda kanama başladığını ifade ediyorsa, muhakkak çok acil bir şekilde bir kadın doğum uzmanına görünmelidir. Çünkü bu bir rahim ağzı kanseri başlangıcı yahut rahim kanserinin bir belirtisi olabilir ” şeklinde konuştu.

HEM MEDİKAL HEM ALTERNATİF TIP DESTEĞİ MEVCUT

Kadınların menopoz dönemlerini rahat geçirebilmeleri için medikal ve alternatif tıp önerilerinin olduğunu söyleyen Op. Dr. Übeyt Akçin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Medikal tedavide, hormon replasman tedavisi dediğimiz, menopozda azalan hormonları 1-2 yıl boyunca, düşük düzeylerde hastaya veriyoruz. Ömür boyu ilaca karşıyız, yalnızca 1-2 yıl boyunca menopoz sürecine uyum sağlamaları ve rahat etmeleri açısından bu tedaviyi uyguluyoruz. Kemik erimesi belirli bir düzeye gelmiş hastalarımıza kemikleri kuvvetlendirici ilaç tedavileri veriyoruz. Yine vajinal kuruluk durumunda, o bölgeyi tazelendirici ilaç tedavileri uyguluyoruz. Alternatif tıp dediğimiz alanla ilgili önerilerimiz ise, hastalarımızın yoga yapması, egzersiz yapması, hayatlarına sporu eklemeleri yönünde örneğin. Bunun dışında diyetlerine özen göstermeleri önemli. Özellikle soya ve soyadan yapılmış ürünlerin tüketilmesi bu dönemde çok önemli. Çünkü soyanın içinde fitoöstrojen dediğimiz, kadınlara yarayan bir östrojen hormonu mevcut. Bu hormon yeşil çayda da mevcuttur. Bunun haricinde kahveden uzak durulmalı, bolca kalsiyum desteği alınmalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı, günde en azından bir bardak yeşil çay içilmeli, özellikle yürüyüş ağırlıklı egzersizler mutlaka yapılmalı.“

MUTLU SARIGÜL