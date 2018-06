Meme kanseri kaderiniz olmasın

Meme kanserinin erken tespiti için; kadınların düzenli olarak kendi kendine muayene yapmaları, sağlık personeline muayene yaptırmaları, mamografi çektirmeleri gereklidir.

Uzmanlara göre, kendi kendine meme muayenesi:

“20 yaşından sonra her kadın, her ay kendi kendine muayene yapmalıdır. Kendi kendine muayene, ideal olarak adetin başlangıcından 7-10 gün sonra ayda bir kez yapılmalıdır. Eğer kadın adet görmüyorsa, yani menopozda ise yine her ay, aynı günlerde muayene yapmalıdır.”

KLİNİK MUAYENE…

Klinik meme muayenesini uzmanlar, 20 yaşından sonra her kadının, 2 yılda bir sağlık personeline muayene yaptırması konusunda uyarıyor. 40 yaşından sonra ise her yıl sağlık personeline muayene yaptırmalıdır.

Uzmanlar mamografiyi, 40 yaşından sonra her kadının, 2 yılda bir çektirmesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Bir mamografi için en uygun zaman meme dokusunun en az hassas olduğu, adet dönemini takip eden ilk hafta olarak biliniyor.