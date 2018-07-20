Mayın arama köpeklerinin bakımları Malatya’da yapıldı

Sekiz adet mayın–bomba arama köpeğinin A’dan Z’ye tüm bakımları Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli uzman hekimler tarafından gerçekleştirildi.

KÖPEKLERİN PERİYODİK AŞILAMASI YAPILDI

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatana hizmet görevlerin en yücesidir. Bu kutlu davada Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Onları cephe de sıcak savaş verirken bizler de bulunduğumuz yerlerde ülkemize hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalışmalıyız. Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlarda mayın arama-tarama görevlerinde bulunan, bu şanlı mücadele sırasında askerlerimizin gözü konumunda olan mayın ve bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım, tedavi ve tüm kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır”diye konuştu.

AŞILAMA İŞLEMLERİ ÖZENLE YAPILIYOR

Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ülkemizi terör belasından kurtarmak adına gece gündüz demeden hem sınırlarımızda hem de yurt içinde üstün hizmetlerde bulunan kahraman Mehmetçiklerimizin hizmetlerine destek olmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Biz her daim kahraman ordumuzun yanındayız, biz millet olarak bir ve bütünüz, kardeşiz, bu birlikteliği bölmek isteyen hainlere karşı her türlü mücadeleyi veriyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin’deki operasyon dönüşü sekiz adet mayın ve bomba arama köpeğini Veterinerlik İşler Müdürlüğümüzün Kliniğine getirdiler. Gerekli kontroller büyük bir titizlikle sürmektedir. Alanında uzman, yeterli bilgi ve donanıma sahip olan ekiplerimiz mayın arama köpeklerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenip, yeni görevlere hazır hale getirecekler. Mayın arama işleri için özel olarak yetiştirilen köpeklerimizin tüm kontrolleri ve aşılama işlemleri özenle yapılmaktadır” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com