Malatya’nın kayısısı sadece ülkemizde değil, tüm dünyada meşhur. Yazın taze, kışın kurutulmuş şekilde tüketilmesi mümkün olan bu altın meyvenin faydaları ise saymakla bitmiyor. Kayısının, özellikle kış aylarında tüketilen gün kurusunun faydalarını ve kayısının doğal özünden üretilen kayısı ürünlerinin faydalarını, kayısıcı esnafı anlattı.

DEMİR YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN, KARACİĞERE FAYDALI

Kış mevsimi dolayısıyla insanların en çok gün kurusuna yöneldiğini dile getiren Hatice Işık adlı esnaf, gün kurusu kayısının demir yönünden çok zengin bir meyve olduğunu ifade etti. Sindirim sistemini çalıştırdığını ve karaciğere faydalı olduğunu söyleyen Hatice Işık, son zamanlarda revaçta olan kayısı özlü kozmetik ürünlerle ilgili bilgiler verdi. Kayısı yağının ve sabununun özünde doğal kayısı ve kayısı çekirdeğinin kullanıldığını ifade eden Hatice Işık, “Sabunu cilt lekelerine iyi gelir, gözenekleri açar. Yağı ise nemlendirir, cilde bakım yapar. Yağını kullanıp güneşe çıkmak ciltte bronzluk yapabilir. Bu yüzden kışın kullanmakta fayda var” diye konuştu.

KANSER HASTALARI İÇİN ÖNERİLİYOR

Bir başka esnaf Mesut Adanur, kışın en çok talep edilen ürünün, organik olması sebebiyle gün kurusu kayısı olduğunu dile getirdi. Kayısının özellikle kadınlarda demir eksikliğine ve çinko eksikliğine iyi geldiğini söyleyen Mesut Adanur, “Saç dökülmelerine bile tavsiye edilebilir. Günde 2-3 tane gün kurusu kayısı tüketmek gerekir. Çünkü kuru kayısı zengin bir demir ve çinko kaynağıdır. Kabızlığa iyi gelir, bağırsakları çalıştırmada etkilidir. Kayısı yiyip arkasından bir bardak su içmek, bağırsak faaliyetlerini hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kanser hastaları için önerilen bir besindir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir” şeklinde konuştu.

KAYISI YAĞINI GÜNDÜZ KULLANMAYIN

Kayısının kozmetik yan ürünleri hakkında da bilgiler veren Mesut Adanur, “Özellikle yağının nemlendirme özelliği vardır. Özellikle kış mevsiminde, kuru ciltler için faydalıdır. Yağı doğrudan kullanılabilir. Sürülüp, 10-15 dakika beklenirse yağlanma, yapışma yapmıyor. Zaten birkaç damla bütün yüze ve cilde yeterli oluyor. Bronzluk, karartma yapmaması için gündüz sürülmemesi lazım. Gündüz sürmek, güneş lekelerine de yol açıyor. Gece yatmadan bir saat kadar önce cilt, gül suyuyla silindikten ya da temiz bir şekilde yıkandıktan sonra yağı sürebilirsiniz. Kayısı sabunu da aynı şekilde nemlendirme ve temizleme amaçlı kullanılabilir özelliktedir” ifadelerini kullandı.

TAHİR ÖZÇELİK