MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...

Malatya'da sağlık turizmine dair Türkiye ve Malatya'nın ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Caner Cengiz Turan, "Bununla ilgili Malatya'da neler yapılıyor?" dedi ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

Turan, "Sağlık turizmi, yurt dışından tedavi ya da tanı amaçlı hastanın gelmesi bir şekilde de döviz getirmesi demektir. Sağlık turizmi aynı zamanda bir nevi ihracat. Bunları Malatya biraz geç anladı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. İstanbul'un hem fiziki yapısı hem de dünya standartlarında iyi olması yine oradaki hastane şartları, alt yapısı, işleyişin tam olması sebebiyle şu an Türkiye'de birinci sırada gitmektedir. Malatya'da sağlık turizminin bu yönden eksik olduğunu gördük. Sağlık turizmi dediğimizde bir ülkeye bağlı kalmamak lazım. Malatya'da genelde sağlık turizmi denildiği zaman akla gelen hasta grubu Suriyeli vatandaşlar. Şimdi Suriyeli hasta zaten Türkiye'de 3-5 milyon kişi yaşıyor. Bunlarda sağlık turizmi bana göre 'sağlık turizmi' denmeyecek şekilde. Diğer ülkelere yönelmek lazım. Mesela Avrupa, Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri gibi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cengiz Turan, İstanbul'un sağlık turizminde ne düzeyde olduğuna da vurgu yaptı ve "İstanbul bizim için çok büyük bir rakip. Ve İstanbul gibi büyük bir rakipten bazı hasta grubunu Malatya'ya çekmek de çok büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

KARACİĞER NAKLİ MALATYA'NIN ADINI DUYURDU

"Malatya'da üniversite hastanemiz, eğitim araştırma hastanemiz ve özel hastaneler var. Hastaların çoğu komplike hastalar veya ülkelerinde bunları yapamayıp, başka ülkelere gidip tedavi olma imkanı olan hastalar. Kendileri bu şekilde bize başvuruyor. Tabi üniversite çok büyük bir kurum ve özellikle de bazı branşlarda ülkede ve dünyada sayılı yapılan işler var. Karaciğer nakli bunlardan bir tanesidir. Yine son zamanlarda kök hücre ve kemik iliği nakli de yapılıyor. Karaciğer naklinin yapılması Malatya'nın adını dünyada ve Türkiye'de duyurdu" diye söyleyen Dr. Turan, sadece karaciğer naklinin yeterli olmadığını söyledi ve kendi branşı ile ilgili de birkaç noktaya değindi. Turan şunları kaydetti:

GÜRCİSTAN AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ

"Bunun dışında ben kendi branşım için söylüyorum: Spinal yaralanmalarda, bazı nörolojik problemleri olan hastalar ya da fizik tedavi hastalar bize en çok başvuran hasta grupları içerisinde yer alıyor. Biz nasıl yapıyoruz? Kendi bünyemizde branş doktorları ile görüşülerek özellikle Gürcistan ağırlıklı çalışıyoruz. Buradan gelen hastaların şikayetlerine göre kendi bünyemizde bunu tedavi edebilecek konumdaysak burada tedavisini yapıp gönderiyoruz."