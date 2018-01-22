Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115512
ALTIN
163.294
DOLAR
3.8168
STERLİN
5.3000
EURO
4.6690
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...

Malatya'da sağlık turizminin ileri bir konumda olduğunu düşünmediğini söyleyen Uzman Cengiz Turan, "Ciddi bir çalışma eskiden beri yapılmamış. Ama İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde sağlık turizmi bayağı ileri düzeyde, profesyonel şekilde yürütülüyor" dedi.

MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...

Malatya'da sağlık turizminin ileri bir konumda olduğunu düşünmediğini söyleyen Uzman Cengiz Turan, "Ciddi bir çalışma eskiden beri yapılmamış. Ama İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde sağlık turizmi bayağı ileri düzeyde, profesyonel şekilde yürütülüyor" dedi.

AHMET
AHMET
22 Ocak 2018 Pazartesi 10:53
MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA...

Malatya'da sağlık turizmine dair Türkiye ve Malatya'nın ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Caner Cengiz Turan, "Bununla ilgili Malatya'da neler yapılıyor?" dedi ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

Turan, "Sağlık turizmi, yurt dışından tedavi ya da tanı amaçlı hastanın gelmesi bir şekilde de döviz getirmesi demektir. Sağlık turizmi aynı zamanda bir nevi ihracat. Bunları Malatya biraz geç anladı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. İstanbul'un hem fiziki yapısı hem de dünya standartlarında iyi olması yine oradaki hastane şartları, alt yapısı, işleyişin tam olması sebebiyle şu an Türkiye'de birinci sırada gitmektedir. Malatya'da sağlık turizminin bu yönden eksik olduğunu gördük. Sağlık turizmi dediğimizde bir ülkeye bağlı kalmamak lazım. Malatya'da genelde sağlık turizmi denildiği zaman akla gelen hasta grubu Suriyeli vatandaşlar. Şimdi Suriyeli hasta zaten Türkiye'de 3-5 milyon kişi yaşıyor. Bunlarda sağlık turizmi bana göre 'sağlık turizmi' denmeyecek şekilde. Diğer ülkelere yönelmek lazım. Mesela Avrupa, Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri gibi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cengiz Turan, İstanbul'un sağlık turizminde ne düzeyde olduğuna da vurgu yaptı ve "İstanbul bizim için çok büyük bir rakip. Ve İstanbul gibi büyük bir rakipten bazı hasta grubunu Malatya'ya çekmek de çok büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

KARACİĞER NAKLİ MALATYA'NIN ADINI DUYURDU

"Malatya'da üniversite hastanemiz, eğitim araştırma hastanemiz ve özel hastaneler var. Hastaların çoğu komplike hastalar veya ülkelerinde bunları yapamayıp, başka ülkelere gidip tedavi olma imkanı olan hastalar. Kendileri bu şekilde bize başvuruyor. Tabi üniversite çok büyük bir kurum ve özellikle de bazı branşlarda ülkede ve dünyada sayılı yapılan işler var. Karaciğer nakli bunlardan bir tanesidir. Yine son zamanlarda kök hücre ve kemik iliği nakli de yapılıyor. Karaciğer naklinin yapılması Malatya'nın adını dünyada ve Türkiye'de duyurdu" diye söyleyen Dr. Turan, sadece karaciğer naklinin yeterli olmadığını söyledi ve kendi branşı ile ilgili de birkaç noktaya değindi. Turan şunları kaydetti:

GÜRCİSTAN AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ

"Bunun dışında ben kendi branşım için söylüyorum: Spinal yaralanmalarda, bazı nörolojik problemleri olan hastalar ya da fizik tedavi hastalar bize en çok başvuran hasta grupları içerisinde yer alıyor. Biz nasıl yapıyoruz? Kendi bünyemizde branş doktorları ile görüşülerek özellikle Gürcistan ağırlıklı çalışıyoruz. Buradan gelen hastaların şikayetlerine göre kendi bünyemizde bunu tedavi edebilecek konumdaysak burada tedavisini yapıp gönderiyoruz."

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 22.01.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
Uzman Cengiz TuranMalatyaSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAPI, PENCERE AÇMAK ÖNLEMİYOR
KAPI, PENCERE AÇMAK ÖNLEMİYOR
Doktorun dikkati anne ve bebeğini kurtardı
Doktorun dikkati anne ve bebeğini kurtardı
Obeziteden kurtulmak elinizde
Obeziteden kurtulmak elinizde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim