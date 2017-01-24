BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kızılay Genel Başkanı hemşerimiz Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, kan stoklarının azalması nedeniyle herkesi kan bağışına davet etti. Birçok kamu kurum ve kuruluşu gibi TBMM Başkanlığı da “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi. Bu davete ilimizde ise başta Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Büyükşehir Belediyesi ‘nin organizesine sayın valimiz ve diğer protokol üyeleri de destek verdi. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarından bazıları da kampanyaya katıldı. Biz de basın mensupları olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde kampanyaya katılma kararı aldık” dedi.

ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇ

Abacı, kış mevsimi nedeniyle kan bağışının azalmasından ve kan stoklarının azalmasından dolayı ”Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” kampanyasına destek vermek amacıyla, 24 Ocak Salı günü saat 10,30’da başlamak üzere Fuzuli Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezi’nde olacaklarını dile getirerek, “Kan bağış kampanyasına destek verecek basın mensupları müsait durumlarına göre gün içerisinde saat 17.30’a kadar, Fuzuli Caddesi’ndeki Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışlayabilirler” ifadelerini kullandı.