Maden suyu ve soda şişesi kör edebilir!

Göz yaralanmalarında ilk dakikaların hatta saniyelerin bile büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Akçay, “Özellikle gözde delinmelere ve gözün dışarı çıkmasına neden olabilecek bu gibi kazalar önemli acil olgularının başında gelmekle birlikte, yapılmayan ya da yanlış yapılan her girişim geri dönüşsüz sonuçlara neden olabileceği için doğru müdahale hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

Gözde delinmelerin meydana geldiği kazalarda ilk olarak gözün steril bir mendille veya pedle kapatılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akçay, “Göze asla dokunulmamalı ve eğer göze bir şey battıysa kesinlikle çıkartmaya çalışmamalıdır. Aksi takdirde gözün içindeki materyalin dışarı çekilme riski vardır. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diyor.

HEKİMİN UZMANLIĞI VE TECRÜBESİ TEDAVİNİN BAŞARISINI BELİRLER

Doç. Dr. Levent Akçay, soda ve maden suyu şişelerinin yanı sıra, trafik kazaları, iş kazaları ve düşmeye bağlı gözlük camı kırılmaları sonucunda gözde delinmeyle sonuçlanan vakalarda hekim tecrübesinin tedavi başarısında etkin rol oynadığını vurguladı. Bu tür vakalarda deneyim sahibi olmayan hekimlerin yapacağı yanlış bir ameliyatın ömür boyu onarılamayacak durumlara neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Akçay “Doğru ve başarılı bir tedavi için gözün hangi bölümünde yaralanma varsa, vakaların o konudaki uzman hekime yönlendirilmesi gerekir. Eğer kornea yaralandıysa kornea cerrahı, lens yaralandıysa katarakt cerrahisi konusunda uzman bir hekim vakayı değerlendirmelidir. Retina yaralanmalarının tedavisinde ise hekimin retina hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olması önemlidir” sözlerini kaydetti.